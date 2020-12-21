New York Times: Украина ждет новых возможностей 1 21.12.2020, 16:33

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Джо Байден

Надежды связаны с избранием президентом США Джо Байдена.

Наконец избавившись от тени президента Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский стремится поставить отношения с США снова на твердую основу. И эти стремления от связывает с приходом новой администрации Джо Байдена. Cо статьей New York Times вас знакомит издание unian.net.

"Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем предыдущий президент. До президентства, у него были тесные связи с Украиной. Он хорошо понимает россиян, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, мне кажется, он понимает украинский менталитет", - сказал Зеленский во время своего первого интервью для американских СМИ со времен украинских президентских выборов.

Он добавил, что все это действительно поможет укрепить отношения, "решить войну на Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. США могут помочь", - цитирует слова украинского лидера New York Times.

Издание напоминает, что во времена администрации Барака Обамы Байден был ответственным за отношения с Украиной. Он с разным успехом работал над борьбой с коррупцией в стране и над завершением войны на Донбассе. Этот опыт, а также бизнес-активность его сына Гантера Байдена привлекла внимание Трампа в прошлом году. К сожалению для Зеленского, это привело к тому, что Украина оказалась в эпицентре американской политики за считанные месяцы после того, как он стал антикоррупционным президентом в мае 2019 года.

"Нас затащили в это. Но, думаю, мы вели себя достойно, как положено суверенной стране", - сказал Зеленский, который более свободно начал высказываться перед приближением завершения президентства Трамп.

Заняв свой пост, новый президент Украины надеялся получить дипломатическую поддержку от США на переговорах о завершении войны с силами России на Донбассе. Но вместо этого начался прошлогодний американский скандал относительно импичмента Трампа. После того, Зеленский отказывался публично обсуждать политику США в отношении Украины, чтобы не обидеть любую из сторон.

Освободившись от этих ограничений, украинский президент вновь прилагает усилия, чтобы добиться большего американского участия в завершении единственной активной войны в Европе. Более 13 тысяч человек погибли с момента, как шесть лет назад Россия пошла на военное вторжение.

"Как и Берлинская стена, линия фронта делит людей на "Восток-Запад" политически, а не этнически. В селах по обе стороны от нее люди говорят на смеси украинского и русского языков. Центральное правительство Украины хочет интегрироваться с ЕС, а Россия пытается привязать страну к своей сфере влияния", - поясняет New York Times.

Переговоры о конце войны тоже геополитические. Франция и Германия играют роль посредников в так называемом "норманнском формате". Зеленский с начала своего президентства хотел, чтобы США играли большую роль в этих переговорах.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор, который возглавлял американскую дипломатическую миссию в разгар импичмента Трампа, сказал, что Зеленский прав, когда ждет на позитивные изменения в отношениях между странами.

"Инстинкты Зеленского все еще хороши. Амеркано-украинские отношения станут более сильными, более последовательными. И это пойдет на пользу Зеленскому. Я с оптимизмом смотрю на украинскую политику новой администрации", - сказал Тейлор.

В интервью украинский президент сказал, что благодарен США за поддержку и за время работы администрации Трампа. В частности, он поблагодарил за ужесточение санкций против России. Но он добавил, что можно было бы добиться большего, поощрив американские инвестиции в регионы вблизи линии конфликта.

"Мы не хотим бежать на месте", - сказал он, напомнив, что переговоры при посредничестве Европы не дали решающих результатов за 6 лет. Насилие за это время уменьшилось, но не прекратилось.

Администрация Трампа фактически не принимала никакого участия в процессе. Зато президент США продвигал безосновательные утверждения, что якобы Украина, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. И якобы Киев пытался помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

В такой токсичной атмосфере номинальный представитель США на переговорах по Донбассу Курт Волкер столкнулся с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. И их диалог касался не войны на Донбассе, а требований к Зеленскому начать политическое преследование его политического оппонента на американских выборах. В разгар саги об импичменте Зеленский занял очень осторожную позицию. С одной стороны он отказался начинать расследование против Байдена, а с другой - помог Трампу подавить информационные утечки, которые бы могли помочь демократам в деле об импичменте.

Но несмотря на усилия Зеленского, администрация Трампа игнорировала Украину после импичмента. Она не назначила нового представителя на переговорах о Донбассе, а также американского посла в Киеве. В интервью Зеленский сказал, что пытался сопротивляться втягиванию Украины в американскую политику. Ведь это лишь бы навредило интересам страны.

"Я не хочу, чтобы Украина была субъектом битвы между демократами и республиканцами. Мы хорошие партнеры. Но партнеры в чем? Давайте будем партнерами в геополитике, в экономике между нашими странами. Но точно не между персоналиями", - сказал он.

New York Times пишет, что Трамп устроил Зеленскому проблемы и с вакцинами от коронавируса. Американский президент подписал распоряжение о запрете экспорта американских прививок. А до того Украина вела переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок вакцин. Но теперь по вине Трампа Киев получит свои дозы на месяцы позже, чем ожидалось.

Россия с радостью подхватила эти новости и использовала их в пропаганде. Мол, после запрета таких "друзей" Украине стоит вернуться в Москву и попросить у нее вакцину, которая спасает жизни. И не важно, что Россия до сих пор поддерживает войну на Донбассе.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда американцы и европейцы не дают нам вакцину, мы не должны брать ее у России", - сказал Зеленский, добавив, что готовится к "информационной войне" по этому вопросу.

Однако, Украина до сих пор самая большая демократия на постсоветском пространстве. И она остается естественным долгосрочным партнером для США.

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