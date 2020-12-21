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«Смотря как нас много, понимаю, что нам дан шанс все исправить»

  • 21.12.2020, 16:37
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«Смотря как нас много, понимаю, что нам дан шанс все исправить»
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiвa

Пенсионеры хотят перемен.

Читатель телеграм-канала «Баста» рассказал историю интересного разговора своей знакомой со свекровью:

- Пожилая свекровь моей знакомой как-то сказала этим летом: «Знаешь, как бы это не звучало кощунственно и дико, но для общество было бы хорошо, если бы мы поумирали».

Ее спросили, зачем так рано покидать этот мир. На что свекровь ответила: «Наше поколении, в основном, за него будет голосовать, а это плохо». На этом разговор окончился.

На днях свекровь снова подняла тему:

- Ты знаешь, я тогда поторопилась с желанием поскорее покинуть мир, чтобы не мешать молодым. Смотря как нас много, понимаю, что нам дан шанс исправить. Потом с чистой совестью можно предстать и перед Петром, и перед Создателем и сказать, что ошибку исправили, и с чистой совестью решай судьбу нашу и уповать на милость Создателя, авось простит нас, за совершенную когда-то ошибку.

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