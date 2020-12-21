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Белорусский футболист: Бело-красно-белый флаг должен стать символом свободы и независимости

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  • 21.12.2020, 16:57
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Белорусский футболист: Бело-красно-белый флаг должен стать символом свободы и независимости

Историю нужно делать самим.

Экс-защитник сборной Беларуси Сергей Герасимец высказался о бело-красно-белом флаге, пишет «Трибуна».

«Цвет флага для меня не принципиален. Спокойно воспринимаю бело-красно-белый флаг, с таким же уважением относился к красно-зеленому флагу, который был государственным в советское время. Может, для кого-то символика и имеет значение. Для меня же важнее отношение к людям, стране и обществу, порядку и закону.

Честно говоря, не слышал ничего плохого про бело-красно-белый флаг. Конечно, надо знать историю, помнить ее и воспитывать на этом следующие поколения, тем более что Беларусь – молодая страна. Не знаю историю красно-белого флага, который сейчас отстаивает народ Беларуси, но, в любом случае, историю нужно делать самим. Этот флаг должен стать символом свободы, независимости и справедливости, символом закона. Тогда он будет иметь смысл.

Вообще, для меня очень важны события в Беларуси, люблю вашу страну, слежу за всем и переживаю. Хочу, чтобы в стране был порядок, закон и справедливость, чтобы не было насилия. Под каким флагом это произойдет, мне не принципиально», – сказал Герасимец.

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