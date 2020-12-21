Ученые: Птицы, обитающие рядом с человеком, делают его более довольным жизнью 2 21.12.2020, 17:01

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Согласно исследованию, живущие на свободе птицы так же важны для самочувствия европейцев, как и повышение зарплаты.

"Птицы, обитающие рядом с человеком, делают его более довольным - и, возможно, так же важны, как увеличение дохода", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Согласно работе ученых, живущие на свободе птицы так же важны для самочувствия европейцев, как и повышение зарплаты. Как пишет команда ученых под руководством Джоэла Меторста из Центра изучения биоразнообразия и климата им. Зенкенберга в научном журнале Ecological Economics, увеличение в окружающей среде видов птиц на 10% способствует росту удовлетворенности людей жизнью как минимум так же, как повышение зарплаты в том же объеме", - передает издание.

"Исследователи сознательно выбрали деньги в качестве критерия оценки самочувствия людей. "Из экономики известно, что увеличение дохода положительно влияет на удовлетворенность жизнью", - говорит Меторст".

"На основе данных, собираемых каждые 4 года в рамках проекта "Европейское исследование качества жизни" среди 26 тыс. европейцев, ученые выявили, в каких регионах Европы люди наиболее довольны жизнью. Затем эти данные они сопоставили с различными природными факторами. Статистически значимая взаимосвязь с самочувствием людей была обнаружена лишь в случае с многообразием птиц в окружающей среде".

"Наиболее счастливые европейцы - это те, кто в своей повседневной жизни могут наблюдать различные виды птиц или же живут близко к природе, где обитают многие виды", - резюмирует Меторст результаты статистического анализа".

"Удивляет то, что ни один из природных факторов, которые мы изучили, не оказался существенным, - говорит соавтор исследования Катрин Бенинг-Гэзе. - Ни близость к горам или морю, ни разнообразие деревьев, ни количество зеленых насаждений, ни другие животные не имели даже приближенно такого существенного, статистически значимого эффекта, как многообразие птиц".

При этом на ощущение счастья людьми, возможно, влияет не пение птиц, пишет издание. "Эколог Бенинг-Гэзе предполагает, что птицы, которых можно увидеть повсюду и пение которых слышно, подсознательно действуют на человека, как своего рода индикатор: "Там, где обитает много видов птиц, расположена и среда, в которой довольны люди".

Проведенное исследование является одной из многих научных работ, доказывающих значимость природы и, в частности, птиц для благополучия человека. "Британский биолог Дэниэл Кокс показал, что птицы положительно влияют на психическое здоровье и мирное сосуществование людей в плотно застроенных городских кварталах. К тому же в опубликованном в 2017 году исследовании ученый (...) указал, что в городах на юге Англии может существовать прямая взаимосвязь между частотой встречаемости птиц и уменьшением психических заболеваний людей", - говорится в статье.

Из результатов этих исследований можно сделать и важные с политической точки зрения выводы. "Наблюдаемое во всем мире исчезновение видов животных все больше обедняет природу и тем самым кроет в себе опасность, что от него пострадают удовлетворенность людей жизнью и их здоровье", - передает Süddeutsche Zeitung.

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