Дед Мороз спешит на баррикады 1 Владимир Халип

21.12.2020, 17:03

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Владимир Халип

У него тот самый подарок, которого давно ждала страна.

Еще несколько дней и этот год уйдет в историю. И если посмотреть со стороны, то вроде бы все тут как обычно – елки, подарки. Привычные домашние хлопоты. Готовится праздничный стол. Беспокоит разве что туманная мгла за окном. Вздыхает таксист, проезжая мимо пустынного детского парка: жаль, снега нет – так бы хотелось детишек порадовать!.. Словом, все та же суета, что и всегда перед Новым годом.

Все та же, вот только жизнь совсем иная. Будто заново начинается, с чистого листа. Таким уж выдался этот необычный год – 2020-й. Будто мало нам было минувшего полугодия страшнейшей пандемии, так еще и в жарком августе нашлись вдруг ловкачи, которые вдобавок ко всем внезапным радостям еще и главные выборы попытались элегантно стибрить. Просто и примитивно, как в переполненном трамвае крадут кошелек.

А когда фокус не прошел и поймали за руку, проигравшая власть озверела. И попыталась начать обычную войну с народом. Как это было еще в 2010-м. Но на этот раз она бросила против возмущенных ее наглостью граждан всю свою карательную мощь. И выпустила из преисподней такое зверье, которого тут не видели со времен сталинских зачисток и последней мировой.

Ничто не помогло. Ни тотальные облавы, ни стрельба на поражение, ни чудовищные пытки в режимных застенках. Прошли три самых страшных дня. Мир содрогнулся от ужаса и омерзения. Но протестующих меньше не стало. Сотни тысяч вышли на улицы и площади. Вся страна поднялась. Вышли граждане. И никакими заслонами их уже было не остановить. Август прошел. Осень пролетела. Декабрь наступил. Но подавить восстание не удалось. Как ни старались каратели, судьи и тюремщики, граждане с площадей и улиц не ушли.

Какая там цветная революция, кто это придумал? Все тут белорусское, свое. И даже невидимые посторонним баррикады, которые ни проломить, ни штурмом не взять, тут совсем не те, что в старых фильмах о французской и прочих революциях. Строят такие заслоны не из фонарных столбов, опрокинутых карет и всяких бочек. В основе их – материал особый. И на редкость прочный. Гордость. Достоинство. Отвага. Оказалось вдруг, что тут всего в избытке.

И вот завершается этот непостижимый и трудный год. Прошел еще один воскресный день – предпоследний. Не успела рассеяться тьма, а на улицы уже вышли первые колонны. И до глубокой ночи не умолкает многоголосое эхо: «Город наш! Уходи!»

Снова войска и бронетехника стянуты к помпезному дворцу, который недоизбранный пытался однажды защищать с автоматом без рожка. Тогда все как-то обошлось, вот только реликтовые страхи даже в самые безоблачные дни все еще не покидают шустрого ополченца. И каждый сгусток тьмы и случайный шорох вызывают внезапную тревогу. А тут еще и новогодняя ночь обозначилась уже на горизонте. И как в таких условиях выживать бывшему диктатору?

Вроде бы все меры безопасности соблюдены и все под строжайшим контролем. И даже традиционный режимный фейерверк с обычной площадки у Дворца спорта перенесен на Паниковку. На всякий случай. Чтобы не тревожить пальбой и грохотом и без того запуганную личность. А тут еще после полуночи начнут хлопать петарды и взмывать любительские фейерверки по случаю наступления Нового года. И как не всполошиться от такого шума? Зарыться поглубже в персональный бункер? Или притаиться где-нибудь под автозаком, притворившись старой и лысой резиной? Но есть ли гарантия, что и туда не заглянет вездесущий Дед Мороз с его вечным вопросом: «А кто тут у нас еще без подарка?»

Правители приходят и уходят. Как правило, тускло и бесславно. И едва ли кто-то решится потом их вспомнить добрым словом. Тусклые люди. До крайности несимпатичная публика. Вспоминать их странные легенды о неизбежном коммунизме или про «пиццот» в ближайшей пятилетке даже в самой толерантной компании давно уже считается дурным тоном.

И здешний режим в таком ряду не исключение. А его одиозный основатель далеко не первый и не последний в числе тех, кто штанами попытался зацепиться за предательски ускользающее кресло. Поза в итоге этого маневра вопреки замыслу получилась до крайности неловкой и отчасти конфузной. Едва ли найдется даже в среде его сторонников ваятель, который впоследствии решится запечатлеть этот исторический момент в мраморе и бронзе. И даже в зарослях чертополоха едва ли найдут когда-нибудь потомки контуры концлагеря, который он пытался тут построить.

Странный все-таки режим. С кем только он не вступал в конфликт. А на исходе года вся система ополчилась вдруг против всяких там Дедов Морозов и прочих представителей этого вроде бы безобидного племени. Тихари донесли: идут уже в колоннах на воскресных маршах. Да еще и в облачении недозволенной расцветки. А потому в Барановичах в эти дни рядом с городской елкой занял уверенно позицию зеленый автозак. Ансамбль получился классный.

Какая власть, такие и праздники. В Новополоцке, городе нефтяников, тоже власти не дремали. Дед Мороз у елки – это ли не повод объявить всеобщую готовность. А тут еще этот персонаж из крамольных книжек с детишками водит хороводы, раздает скромные подарки. Выслушивает стишки, неизвестно чьи. Как тут не доставить подозрительную личность в родное ГУВД? Доставили. Допросили. На все возмущенные вопросы задержанного отвечали четко: «Вы же знаете в каком государстве мы живем». Да кто же тут еще не знает!

А неподалеку, где-то под Полоцком, уже выпал долгожданный снег. Он засыпал тонким белым пухом темный лед. И по этому нетронутому льду промчался на коньках и с бело-красно-белым флагом обычный здешний Дед Мороз. Будто чье-то легкое перо оставило на чистой странице точный быстрый росчерк. Всего два слова – «Жыве Беларусь!»

Он спешил. Он торопился. Потому что у него был тот самый подарок, которого давно ждала страна – обычный вроде бы листок календаря. Вот только обозначен был на том листке самый долгожданный день наступающего года. Не перепутать бы его ни с каким иным. Не прозевать. Не пролететь мимо в погоне за призрачным успехом и пустыми надеждами.

Иначе какой смысл в том, что Дед Мороз уже спешит на наши баррикады?

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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