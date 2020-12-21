закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 18:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На БТ 25 декабря вместо послания католического иерарха покажут выступление… православного митрополита

20
  • 21.12.2020, 17:13
  • 4,988
На БТ 25 декабря вместо послания католического иерарха покажут выступление… православного митрополита
фото: minsk orthodox theological school

Он будет поздравлять с Днем памяти святителя Спиридона.

25 декабря Рождество отмечают католики, протестанты, униаты и часть православных. Традиционно в ночь на 25 декабря на телеканале «Беларусь-1» транслируется месса в одном из католических храмов, а утром к верующим обращается митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, пишет «Наша Нiва».

Однако в этом году зрители заметили в программе передач изменения. Утром к верующим обратится православный иерарх, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Официальный повод — день памяти святителя Спиридона.

Пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько даже улыбнулся, когда услышал вопрос.

«А вы не знаете почему? Нет митрополита — нет обращения», — говорит он.

Тадеуш Кондрусевич с сентября не может вернуться в Беларусь. Власти отказывают ему во въезде в страну, якобы из-за того, что у священника есть второе гражданство, правда, доказательств тому представлено так и не было. Многие связывают давление на Кондрусевича с тем, что он в дни после выборов не скрывал свою позицию.

Журналисты поинтересовались, почему к верующим в таком случае не обратится вспомогательный епископ Юрий Кособуцкий? «Когда готовилась трансляция праздничной мессы, то нам было сказано, что ее может проводить кто угодно, но не епископ Кособуцкий».

Праздничная месса в этом году будет транслироваться из Могилева, править службу будет другой вспомогательный епископ — Александр Яшевский.

Получить комментарий пресс-службы «Беларусь-1» по этому вопросу пока не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина