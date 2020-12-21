Евросоюз одобрил вакцину Pfizer 21.12.2020, 17:24

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В Европе вакцинация от COVID-19 начнется в это воскресенье

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech.

Как сообщает DW, для запуска кампании по вакцинации в странах ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии. Этот шаг считается формальностью, он может занять еще два дня.

Решение европейского регулятора было ожидаемым. Согласно предварительным графикам, вакцинация от коронавируса в ЕС начнется в это воскресенье, 27 декабря.

Что известно о вакцине производства Pfizer/BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования. Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек — каждый должен получить по две прививки.

8 декабря в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

С 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой вакцину Pfizer/BioNTech получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.

После начала массовой вакцинации в Великобритании и США зафиксировали несколько случаев аллергических реакций.

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