В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске

В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске5
- 21.12.2020, 18:00
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Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.
9 августа в Пинске белорусы прорвали оцепление силовиков.
Появилось видео, на котором запечатлены события того вечера с перспективы ОМОНа, пишет Telegram-канал NEXTA. Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади. Им удалось значительно продвинуть оцепление назад. Вооруженным дубинками и спецсредствами бойцам дали сдачи тем, что было под рукой.
В результате протестующие прорвали оцепление.