В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске 5 21.12.2020, 18:00

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Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.

9 августа в Пинске белорусы прорвали оцепление силовиков.

Появилось видео, на котором запечатлены события того вечера с перспективы ОМОНа, пишет Telegram-канал NEXTA. Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади. Им удалось значительно продвинуть оцепление назад. Вооруженным дубинками и спецсредствами бойцам дали сдачи тем, что было под рукой.

В результате протестующие прорвали оцепление.

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