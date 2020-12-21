закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 18:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии на 15 лет осудили воевавшего за «ДНР» местного жителя

1
  • 21.12.2020, 18:05
  • 1,320
В Чехии на 15 лет осудили воевавшего за «ДНР» местного жителя
Фото: radio.cz

Суд вел дело заочно, поскольку подсудимый, по данным полиции, до сих пор находится на Донбассе.

В Чехии суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, который с 2014 года воевал на Донбассе за так называемую «ДНР». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Novinky (перевод – korrespondent.net).

О вступившем в силу приговоре сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей. По его словам, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с мая 2014 года.

«Он воевал на стороне сепаратистов так называемой «Донецкой народной республики» в борьбе против законной власти Украины. За свою активную деятельность он даже был награжден так называемой «ДНР» за храбрость», - сказал Ибехей.

Отмечается, что осужденный по статье о терроризме был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Суд вел дело заочно. Полиция считает, что он до сих пор проживает на востоке Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина