В Чехии на 15 лет осудили воевавшего за «ДНР» местного жителя 1 21.12.2020, 18:05

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Фото: radio.cz

Суд вел дело заочно, поскольку подсудимый, по данным полиции, до сих пор находится на Донбассе.

В Чехии суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, который с 2014 года воевал на Донбассе за так называемую «ДНР». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Novinky (перевод – korrespondent.net).

О вступившем в силу приговоре сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей. По его словам, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с мая 2014 года.

«Он воевал на стороне сепаратистов так называемой «Донецкой народной республики» в борьбе против законной власти Украины. За свою активную деятельность он даже был награжден так называемой «ДНР» за храбрость», - сказал Ибехей.

Отмечается, что осужденный по статье о терроризме был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Суд вел дело заочно. Полиция считает, что он до сих пор проживает на востоке Украины.

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