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Как художники со всего мира поддерживают белорусов

  • 21.12.2020, 18:25
  • 1,572
Как художники со всего мира поддерживают белорусов

Люди искусства вносят свой вклад в борьбу с диктатурой.

Более четырех месяцев белорусы протестуют против режима. Сегодня каждый белорус знает свою роль в протесте. Кто-то выходит «погулять», кто-то рисует невероятные граффити в знак солидарности, а другие же модерируют Telegram-каналы и рассылают самую важную информацию.

Во время белорусских акций протеста художники не могли остаться в стороне, это невозможно в нынешних реалиях. Во время акций протеста художники создают произведения искусства в поддержку мирных протестующих.

Сайт Charter97.org собрал фотоподборку солидарности с Беларусью в соцсетях.

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