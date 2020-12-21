Как художники со всего мира поддерживают белорусов
- 21.12.2020, 18:25
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Люди искусства вносят свой вклад в борьбу с диктатурой.
Более четырех месяцев белорусы протестуют против режима. Сегодня каждый белорус знает свою роль в протесте. Кто-то выходит «погулять», кто-то рисует невероятные граффити в знак солидарности, а другие же модерируют Telegram-каналы и рассылают самую важную информацию.
Во время белорусских акций протеста художники не могли остаться в стороне, это невозможно в нынешних реалиях. Во время акций протеста художники создают произведения искусства в поддержку мирных протестующих.
Сайт Charter97.org собрал фотоподборку солидарности с Беларусью в соцсетях.