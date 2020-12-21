Чебурнет возвращается

Чебурнет возвращается3
- 21.12.2020, 18:37
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В России приняли закон о блокировке YouTube.
Комитет Государственной Думы РФ одобрил законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ.
Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который допускает «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ».
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.
Как уточнял один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП РФ внесут в Госдуму позднее.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Парламентарии приняли его в первом чтении 9 декабря.
Интересно, что авторы документа допускают, что его могут ужесточить, придав закону обратную силу и дав Роскомнадзору возможность блокировать ресурсы, которые якобы «дискриминировали» российские СМИ еще до принятия поправки.
Роскомнадзор будет вести реестр платформ, ограничивающих СМИ, и сможет наказывать их блокировками, замедлением трафика и административными штрафами.