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Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов

  • 21.12.2020, 18:45
Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие, днем по западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от минус 3 до плюс 3.

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