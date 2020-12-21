The Guardian: Cкорость, с которой Лукашенко потерял доверие народа, заставила Кремль усомниться в собственных силах 7 21.12.2020, 19:15

7,430

Фото: EPA/UPG

Режим Путина не слишком уверен в собственном будущем.

В отличие от большинства людей, которые провели значительную часть 2020 года в социальной изоляции, это был очень активный год для российского президента Владимира Путина. Он изменил Конституцию России, чтобы позволить себе оставаться у власти потенциально до 2036 года, также пытался расширить влияние Москвы на «ближнее зарубежье», когда в Беларуси взорвались акции протеста, а в Нагорном Карабахе разгорелся конфликт; и, согласно большому количеству доказательств, приказал использовать химическое оружие против своего ведущего политического оппонента, пишет британская газета The Guardian (перевод - zn.ua).

На фоне новостей об одной из крупнейших хакерских операций против правительства США в истории, главным подозреваемым по которому является Россия, кажется, что Путин и его спецслужбы не потеряли аппетит к противоречивым шагам через шесть лет после аннексии Крыма и через четыре года после вмешательства в выборы президента США.

Когда время американского президента Дональда Трампа в Белом подходит к концу, Путин все еще остается на посту президента России, сохраняя роль ведущего российского политика. Но нападение на лидера оппозиции Алексея Навального, свидетельствует о том, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем.

Путин гораздо более хитрый и популярный политик, чем белорусский диктатор Александр Лукашенко, но скорость, с которой белорусский авторитарный лидер потерял доверие народа, заставил Кремль усомниться в собственных силах.

Все это происходит на фоне пандемии COVID-19, когда российская экономика не является более защищенной, чем любая другая, а рейтинг одобрения Путина снижается.

Российские ученые упорно работают над разработкой вакцины в рамках международного соревнования за прекращение пандемии. Тем не менее, несмотря на «эффективность» российской вакцины, сам Путин пока отказался делать прививку.

Название "Спутник V" апеллирует к космической гонке и является четким знаком того, что Путин рассчитывает, что вакцина станет стимулом для международной репутации России.

Но даже если вакцина будет успешной, именно отравление Навального, скорее всего, запомнится как самая известная российская медицинская история 2020 года, подобно тому, как аннексия Крыма затмила большие надежды Путина на Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чтобы продемонстрировать возвращение России к мировой сцене.

Если утверждение Bellingcat об отравлении Навального соответствуют действительности, то режим Путина, возможно, вступил в новую и опасную фазу. Конечно, Путин отказался от обвинений во время своей пресс-конференции, традиционно обвинив Запад во всех проблемах.

"Честно говоря, если бы кто-то сказал, что эта пресс-конференция Путина была подделкой, подготовленной с помощью искусственного интеллекта компиляцией его высказываний, я бы не удивился", - говорит аналитик Марк Галеотти о выступлении Путина.

На вопрос о том, изменил ли конституцию чтобы оставаться у власти до 2036 года, Путин сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах.

"Существует универсальное правило: будет ли это на благо страны? Если это будет так, мы должны это сделать", - сказал он.

Подобная логика, вероятно, также применяется с решениями, принятыми по Крыму, хакерских атаках и погоне за оппозицией. Но существует проблема, общая для всех авторитарных лидеров: концепции того, что полезно для страны, а что для лидера, начинают размываться, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».