закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

1
  • 21.12.2020, 19:22
  • 1,998
В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа
Фото из открытых источников

Проведение такого теста займет около шести часов.

Украинский Институт молекулярной биологии и генетики разработал комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 (коронавирус) и штаммов А и В вируса гриппа. Об этом говорится на Facebook-странице института.

Проведение такого теста займет около шести часов. В институте подчеркивают, что, учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

"Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава в комбинированном ПЦР-тесте", – отметили в организации.

Кроме того, ученые института завершают разработку еще одного теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности риновируса и кори.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело 586 268.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина