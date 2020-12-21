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«В аэропорту Лондона мне все говорили: «Belarusian people are great»

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  • 21.12.2020, 19:54
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«В аэропорту Лондона мне все говорили: «Belarusian people are great»
фото: gazetaby.com

Путевые заметки врача, вынужденного покинуть Родину.

Ученый врач Олег Дарашкевич, вынужденный выехать из Беларуси из-за непрекращающихся преследований, за последние две недели побывал в нескольких странах и не без удивления узнал, что все люди не просто знают о Беларуси, но и готовы помочь.

Своими путевыми наблюдениями доктор поделился с корреспондентом «Салідарнасці».

— Я был в Москве, Кишиневе, сейчас нахожусь в Вильнюсе на самоизоляции. Прилетел сюда через Лондон. Там в аэропорту со мной приключилась целая история.

Мой телефон никак не мог подключиться к Wi-Fi, я не мог получить QR-код для регистрации на посадку и рисковал не улететь вообще.

Парень за стойкой регистрации узнал, что я из Беларуси, и выдал мне посадочный талон без регистрации, сказал, чтобы я спокойно подключался.

Я подходил к десяткам людей, в основном молодых, но никто не мог разобраться с моим аппаратом. В итоге я последним пошел на посадку и молодой англичанин за стойкой снова пытался мне помочь, потому что без регистрации он никак не мог пустить меня на борт.

Тут трое литовцев, которые уже прошли регистрацию и шли на самолет, услышали наш разговор, вернулись, и зарегистрировали меня через свои телефоны.

А тот англичанин со стойки обратился через меня ко всем белорусам: «Успехов вам в борьбе!».

В аэропорту люди, узнав, что я белорус, говорили: «Belarusians people are great» или «fantastic great people». Еще многие дополняли: «Down with Lukashenka!».

В самолете я взял почитать «The Times», а там сразу — статья про 87-летнюю белоруску, которую судили за БЧБ-флаг и которая сказала, что не ожидала, что еще раз в своей жизни увидит фашизм, — рассказал Олег Николаевич.

В Кишиневе ему случайно удалось получить привет от Майи Санду.

— Я жил у молдавского ученого, своего коллеги, и к нему заехал помощник Майи Санду. Тот написал ей, что встретился с белорусским коллегой. И ему пришло сообщение в ответ: «В следующий раз обязательно встречусь с представителем замечательного белорусского народа», — говорит Дарашкевич.

Сейчас он находится в Вильнюсе на самоизоляции. В гостинице его также разместил литовский друг.

— В Москве две недели назад также встречался с представителями ученых кругов, врачами. Все они проявляют очень большую солидарность, говорят, что гордятся нами, — подытожил собеседник «Салiдарнасцi».

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