Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря

Польша планирует начать вакцинацию 27 декабря1
- 21.12.2020, 20:13
Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer.
Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам вакцины утвердило вакцину Pfizer. 27 декабря в Польше вакцинируют первых медиков.
Об этом заявил правительственный уполномоченный правительства Польши по вопросам реализации Национальной программы вакцинации Михал Дворчик, сообщает RMF.FM.
По его словам, сейчас выбирается несколько пунктов в Польше, где будут проведены первые вакцинации.