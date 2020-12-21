Австралия оставила часть Китая без света 12 21.12.2020, 21:28

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фото: iStock

Китай начал конфликт с Австралией в октябре.

Некоторые китайские города ввели ограничения на потребление электричества из-за нехватки термального угля. Его дефицит произошел из-за торгового конфликта с Австралией. Страна является одним из крупнейших поставщиков угля в КНР, пишет Financial Times. Фактически Австралия оставила часть провинций без света, власти решили отключать его из экономии.

Китайские заводы и станции зависят от австралийского угля. Теперь они испытывают проблемы и ищут альтернативу. Запасы угля в стране упали до двухлетнего минимума, а цены на него взлетели на 60 процентов. В декабре власти провинции Хунань заявили, что учреждения сократят потребление электричества ради экономии, а уличное освещение в городах будут отключать на ночь. В провинции городе Чанша решили прекратить электроснабжение лифтов.

Китай начал конфликт с Австралией в октябре, после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии как минимум семи товарных категорий.

Также Китай повысил пошлины на австралийские вина. Власти назвали это сокрушительным ударом и подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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