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Уникальные фотоснимки: в каких условиях содержатся заключенные в Жодинском СИЗО

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  • 21.12.2020, 21:34
  • 10,027
Уникальные фотоснимки: в каких условиях содержатся заключенные в Жодинском СИЗО

Осужденный умудрился сфотографировать камеру.

Подписчику телеграм-канала Беларусь головного мозга, который отбыл сутки в Жодино, удалось сделать уникальные фотокадры из застенок.

Как ему это удалось?

— После прибытия новой волны задержанных, всех «принимали» в коридоре, после чего распределяли по камерам. В это время творился настоящий хаос, более 60 человек стояли у стены, ОМОНовцы сидели в смартфонах и читали телеграм, а наши вещдоки просто валялись на полу. В этот момент мне удалось незаметно забрать свой телефон и ключи, – рассказал подписчик.

За 15 суток, несмотря на ежедневные обыски, смартфон так и не обнаружили.

В десятиместной камере на постоянной основе находилось 18 человек.

Следственный изолятор в Жодино – одно из основных мест содержания белорусских граждан, которых суды наказывают административными арестами за участие в акциях протеста.

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