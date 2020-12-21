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Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer

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  • 21.12.2020, 21:41
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Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer
фото: svensimon/picture alliance

Все страны ЕС получат препарат BioNTech/Pfizer в одно время и на равных условиях.

Спустя несколько часов после сертификации вакцины от коронавируса BNT162b2, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, Еврокомиссия окончательно одобрила препарат. В скором времени страны ЕС смогут приступить к вакцинации, заявило ведомство вечером в понедельник, 21 декабря.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина будет доступна одновременно всем странам ЕС и все они получат препарат на одинаковых условиях.

Ранее в тот же день Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило к использованию в ЕС вакцину BioNTech и Pfizer. Глава EMA Эмер Кук заявила, что этот препарат, предположительно, эффективен и против нового штамма коронавируса, начавшего стремительно распространяться в Англии в последнюю неделю.

Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца декабря.

По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающая до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

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