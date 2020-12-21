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Первый блок БелАЭС снова подключили к сети

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  • 21.12.2020, 21:53
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Первый блок БелАЭС снова подключили к сети
фото: The Insider

8 ноября выработка электричества на БелАЭС прекратилась после ЧП.

Этап энергетического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС завершен, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, всего было проведено 246 испытаний, в том числе состоялся сброс нагрузки турбогенератора блока с 500 мегаватт до нуля.

«21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт, — говорится в сообщении Минэнерго. — В ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока».

В министерстве поясняют, что на этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено «последовательное освоение мощности реакторной установки» — 75, 90, 100% номинальной мощности — с проведением необходимых испытаний, «включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля».

«После успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. По его завершении первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию», — отметили в Минэнерго.

Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

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