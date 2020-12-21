закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 23:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Это мега-круто

7
  • Альфред Кох
  • 21.12.2020, 22:12
  • 5,805
Это мега-круто
Альфред Кох
Фото: «РИА Новости»

Питерский троечник купился за фу-фу!

Все, сдаюсь! Если после первого ролика Навального про отравление я сразу понял как будут отмазываться чекисты, то вот после этого эпического шоу "Пранкер Навальный" я честно скажу: я не знаю как они будут выкручиваться!

Это мега-круто. Это круче всех расследований по Буку, вообще выше всего. Путин в полной жопе. Как это умно было придумано: дать Путину высказаться, а уж потом выложить ролик с этим разговором!

P.S. Бедный Кудрявцев... Какие все-таки феерические мудаки служат Путину.

И да. Путина развели как полного лоха. Вот вам и опытный чекист... Настоящий профессионал должен был (обязан!) предполагать, что у врага есть в запасе козырь! И что уж во всяком случае, враг не все выложил с первого захода.

А этот питерский троечник купился за фу-фу! Вот что я вам скажу: пользуясь его же терминологией, можно сказать, что Путин не дотягивает до уровня Навального. И чтобы поставить себя в ним в один ряд, дал команду его отравить...

Что из этого вышло – теперь знает весь мир. И, собственно, вот вам и ответ: соответствует ли Путин уровню Навального, или нет...

Альфред Кох, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина