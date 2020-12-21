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По всей Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко

  • 21.12.2020, 23:25
  • 2,358
По всей Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко

Герои не умирают.

Сегодня 40 дней прошло со дня убийства лукашистами Романа Бондаренко. Сегодня героя Беларуси вспоминает вся страна.

Вечная память героям: Александр Тарайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Никита Кривцов, Константин Шишмаков, Александр Будницкий, Демидов Алексей, Станислав Чур, Денис Кузнецов.

На фото и видео Березовка, Борисов, Боровляны, Заславль, Лида, Нарочь, Орша, Осиповичи и Солигорск.

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