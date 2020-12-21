По всей Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко 21.12.2020, 23:25

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Герои не умирают.

Сегодня 40 дней прошло со дня убийства лукашистами Романа Бондаренко. Сегодня героя Беларуси вспоминает вся страна.

Вечная память героям: Александр Тарайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Никита Кривцов, Константин Шишмаков, Александр Будницкий, Демидов Алексей, Станислав Чур, Денис Кузнецов.

На фото и видео Березовка, Борисов, Боровляны, Заславль, Лида, Нарочь, Орша, Осиповичи и Солигорск.

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