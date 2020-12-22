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Митрополит Филарет попал в больницу с коронавирусом

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  • 22.12.2020, 8:11
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Митрополит Филарет попал в больницу с коронавирусом
Почетный Патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет. Фото: pravoslavie.by.

У церковного иерарха 15 декабря появились признаки ОРВИ.

Почетный Патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет заболел коронавирусом и находится на лечении в больнице. Об этом сообщили в Белорусском экзархате, передает kp.by.

– Да, Его Высокопреосвященство митрополит Филарет госпитализирован, он в больнице, у него коронавирус, состояние митрополита удовлетворительное, мы молимся за него, – пояснили в БПЦ.

В связи с этим предстоятель Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин попросил верующих и духовенство тоже молиться за здоровье митрополита Филарета, который в этом году отметил свое 85-летие.

«По мнению медиков, несмотря на все меры предосторожности, Владыка заразился коронавирусной инфекцией предположительно в период с 4 по 6 декабря. Состояние митрополита Филарета удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медицинского персонала; за ним ухаживает келейная монахиня Ольга», – сказано в письме митрополита Вениамина.

В нем отмечается, что признаки ОРВИ появились у Филарета 15 декабря, на следующий день его доставили в больницу, где и выяснилось, что у него COVID-19.

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