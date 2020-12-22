Что происходит на границах Беларуси, закрытых для выезда из страны 9 22.12.2020, 8:26

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Репортаж из Бреста.

C 21 декабря в наземных пунктах пропуска на границе Беларуси со всеми соседями, кроме России, начали действовать ограничения на выезд. Какова сейчас ситуация на границе - в репортаже dw.com из Бреста.

На самом известном международном пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе в понедельник, 21 декабря, царило непривычное затишье. За несколько часов через границу в сторону Евросоюза проследовало всего около десятка легковых автомобилей (в основном с иностранными номерами) и рейсовый автобус, в котором пассажиров было тоже немного.

Это - первые очевидные последствия решения белорусских властей, закрывших с понедельника выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальной причиной такого шага была названа сложная эпидемиологическая ситуация в Беларуси, а временный запрет в данном случае призван предотвратить распространения коронавируса. Однако для многих белорусов такой аргумент выглядит неубедительно. Тем более, что остается открытой сухопутная граница с Россией, а саму Беларусь все еще можно покинуть, воспользовавшись воздушным транспортом.

Возвращение во времена СССР?

Из-за отсутствия клиентов вынуждены были закрыться некоторые расположенные возле пункта пропуска "Брест" торговые точки и офисы страховых компаний. Агент одной из таких компании рассказала DW, что в нынешнем году граница опустела еще весной, когда жесткие ограничения на въезд в свою страну из-за коронавируса ввели власти Польши.

"Тогда в Беларуси не пошли по этому пути, и иностранцы могли въезжать свободно: нас это отчасти спасало. Но теперь все иначе: для граждан других государств введен обязательный карантин, а большинству белорусов и вовсе нельзя покидать страну", - сетует страховой агент и сравнивает эту ситуацию с временами СССР, когда выехать за его пределы могли далеко не все.

Без оптимизма оценивают нынешнюю ситуацию и на Брестском автовокзале, где с 21 декабря отменены практически все рейсы в направлении Польши, Литвы и Украины. "У нас сохранялся небольшой пассажиропоток, и мы корректировали расписание автобусов, которые следовали за границу, но теперь что-то планировать бессмысленно", - сообщили в администрации автовокзала.

Без права на выезд

Неопределенность во многом связана с тем, что хотя введенный постановлением правительства запрет на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска является временной мерой, даже примерные сроки действия документа не обозначены. Зато есть четкое указание: выезжать на работу и учебу за границу гражданам Беларуси разрешено не чаще одного раза в течение шести месяцев. То же самое касается и белорусов, имеющих вид на жительство в другой стране.

Брестчанка Светлана посетовала, что из-за этой нормы ее дочь, работающая за границей, решила отказаться от планов встретить рождественские праздники на родине в Беларуси и вернулась в Польшу в последний день до введения запрета. "Потом было бы не ясно, смогла бы она выехать еще раз раньше, чем через полгода", - пояснила Светлана.

Виноват ли коронавирус?

Отношение к запрету на выезд за пределы страны у жителей белорусского приграничья неоднозначное. Так, врач одной из брестских больниц Ирина считает этот запрет оправданным. По ее словам, сейчас каждые сутки только в медучреждение, где она работает, поступают до 50 пациентов с пневмонией, при этом умирают от нее даже молодые люди. "Поскольку мы еще до конца не знаем природу этого вируса, то надо максимально оберегаться. Стоит отказаться от поездок без надобности даже в другой город, не говоря уже о загранице", - убеждена медик.

Отношение к запрету на выезд за пределы страны у брестчан неоднозначное

В свою очередь, еще одна жительница Бреста, которую зовут Марина, уверена, что запрет на выезд никак не связан с распространением COVID-19. Причина, по ее мнению, кроется в попытках белорусских властей повлиять на отток из страны специалистов. "За последние месяцы много моих друзей из числа программистов и врачей покинули Беларусь, а кто-то готовится последовать их примеру - ведь насилие в стране продолжается", - указала молодая девушка.

У брестчанина Сергея, который раньше бывал на заработках в России, вызывает недоумение то, что запрет на выезд для белорусов не распространяется на эту страну. "Понятно, что на белорусско-российской границе нет пунктов пропуска, а российская сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть серьезные основания. Но зачем тогда говорить, что всему причиной - коронавирус?", - задается вопросом собеседник dw.com.

Остался еще минский аэропорт

Поскольку для гражданам Беларуси покинуть страну через наземные пункты пропуска теперь стало весьма проблематично (причину выезда по служебным делам или к тяжело больным родственникам за границей нужно документально подтвердить), единственным доступным способом отправиться за рубеж стали авиаперелеты их минского аэропорта.

Свои воздушные гавани есть и в других городах Беларуси, однако в последние годы из них выполнялись только чартерные рейсы, которые были отменены во время пандемии. "Получается, что минский аэропорт остался единственной лазейкой для тех белорусов, кто хотел бы без ограничений совершать поездки по миру", - констатирует брестчанин Сергей. Эта сохраняющаяся возможность также лишь усиливает сомнения, что причиной для закрытия наземных пунктов пропуска является именно пандемия коронавируса.

Кстати, в авиакомпании "Белавиа" уже заверили, что не будут прекращать авиасообщение с Великобританией после информации о том, что в столице этой страны обнаружен новый штамм коронавируса SARS CoV-2. В настоящее время самолеты из Минска в Лондон летают два раза в неделю, и продажа билетов на рейсы пока не приостановлена.

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