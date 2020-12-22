Политолог: Лукашенко вскоре перестанет править в Беларуси 15 22.12.2020, 8:32

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фото: TASS

Шансы спастись для узурпатора снижаются практически до нуля.

Лукашенко вскоре перестанет править Беларусью. Об этом изданию «Дейта» заявил российский политолог Илья Гращенков.

«Белорусский правитель выходит на финишную прямую, но шансы спастись снижаются практически до нуля», — считает он.

Эксперт обвинил Лукашенко в попытке организовать трансфер власти таким образом, что фактически он сохранит ее, а также в готовности использовать свои «традиционные» методы защиты — подавлять массовые протесты при помощи специальной техники и водометов.

Он высказал мнение, что Лукашенко может не успеть сделать реальные шаги по вопросу интеграции, которых от него ждет Россия.

Также Гращенков считает, что Москва уже слабо верит Лукашенко, а тот тянет с углублением интеграции в том числе потому, что российские компании представляют угрозу для подконтрольных его семье фирм.

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