«Давайте продолжим путь героев» 1 22.12.2020, 8:35

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Минчане с улицы Ангарской провели акцию памяти Романа Бондаренко.

«Нам есть, ради чего жить и бороться, вопреки желаниям оккупантов заставить нас молчать и проглотить ту боль и бесчинства, которые они несут в наш родной край, - пишут читатели телеграм-канала «Баста!» из района улицы Ангарской в Минске. - Это наша земля, это наша страна. Нельзя сдаваться. За нашими плечами наше будущее, наших детей.

Есть смелые люди, которые вышли с высоко поднятой готовой против системы, в которой гнием 26 лет. Давайте не подведем таких героев, которые не остались в стороне, которые постояли за свои убеждения. Продолжим их путь».

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