Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма коронавируса 22.12.2020, 8:45

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Решение вступает в силу в среду, 23 декабря.

Власти Израиля решили закрыть въезд для иностранцев и ввести обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян из-за нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Британии. Об этом сообщает Ynetnews.

Решение вступает в силу в среду, 23 декабря. Все вернувшиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сидеть на карантине в специальных гостиницах 14 дней. Срок карантина может быть сокращен до 10 дней при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.

При этом израильтяне, которые вернутся домой до 17.00 23 декабря, будут обязаны уйти на самоизоляцию у себя дома и в течение 48 часов после возвращения сдать тест на коронавирус. Если у них выявят коронавирусную инфекцию, то их также отправят в специальные центры. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев.

До этого Израиль приостановил авиасообщение с Британией, Данией и ЮАР в связи с обнаружением в этих странах нового штамма коронавируса. Тогда же власти решили обязать граждан, которые вернутся из Великобритании, Дании и ЮАР, отправиться на карантин в специально отведенные центры, а прибывших из других стран — уйти на домашнюю самоизоляцию.

О новом типе коронавируса в середине декабря сообщили британские власти. Его нашли на юге Англии. Эксперты отмечали, что он распространяется на 70% быстрее, чем предыдущий тип коронавируса. В связи с выявлением новой мутации страны начали прекращать авиасообщение с Великобританией. Так поступили власти уже больше 20 стран, в том числе России.

Помимо Великобритании, новый тип коронавируса нашли в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. Кроме того, власти ЮАР заявили, что у них начал распространяться другой штамм инфекции.

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