Bloomberg: Представители Кремля начали сильно нервничать 5 22.12.2020, 9:06

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В России остро встал вопрос о будущем Путина.

Новый законопроект, предоставляющий неприкосновенность бывшим президентам и членам их семьи, оживил спекуляции по поводу будущего Владимира Путина, и это происходит через несколько месяцев после приятия активно поддержанных им конституционных изменений, которые позволяют ему находиться на посту президента до 2036 года, пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Некоторые приближенные к Кремлю люди говорят, что этот законопроект вызвал сдержанную дискуссию о том, что Путин, возможно, не будет оставаться у власти так долго. Сторонники этого законопроекта, который, как ожидается, будет одобрен через несколько дней, утверждают, что он всего лишь часть предпринимаемых российским лидером усилий, направленных на создание менее персонализированной системы после его ухода, — независимо от того, когда сам он примет решение об этом.

Путин, 21-летнее правление которого уже является самым продолжительным после советского диктатора Иосифа Сталина, пока не показывает признаков того, что собирается уходить. Российский президент защищал идею об отмене для него ограничений во время состоявшейся в четверг и продолжавшейся четыре с половиной часа ежегодной пресс-конференции, на всем протяжении которой он выглядел энергичным и уверенным. «Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», — сказал он и добавил, что пока не решил, будет ли принимать участие в президентских выборах 2024 года.

Регулярное возобновление спекуляций по поводу будущего этого 68-летнего лидера свидетельствует о том, насколько Путин продолжает оставаться центральной фигурой в российском государстве, а также о тех вызовах, с которыми он сталкивается, пытаясь обеспечить передачу власти будущему президенту. Изменения Конституции, одобренные по результатам проведенного в июле референдума, вывели его из-под действий тех ограничений, согласно которым его нынешний президентский срок оказался бы последним.

Риск оказаться хромой уткой

Однако некоторые близкие к Кремлю люди считают, что Путин может попытаться обеспечить себе переход на другой пост, который позволит ему сохранить в руках бразды правления, но избавит его от бремени каждодневной работы на посту президента. Такого мнения придерживаются три хорошо знакомых с этой дискуссией человека, которые согласились обсуждать этот чувствительный вопрос на условиях анонимности.

«Главная цель Путина — не превратиться в хромую утку, если бы он вдруг решил раньше покинуть президентский пост, теперь он сможет избежать подобного сценария», — отметила Ольга Крыштановская, социолог из Государственного университета управления, занимающаяся в течение последних 30 лет изучением российской элиты.

Идея о неожиданной отставке кремлевского босса возникала несколько раз в прошлом, однако все они оказались безосновательными.

«Представители элиты начали сильно нервничать, однако оснований для беспокойства нет», — сказал Константин Костин, бывший кремлевский чиновник, который в настоящее время возглавляет исследовательский центр, работающий с правительством. Он уверен в том, что у Путина на ближайшее время нет планов по отставке. «Мы имеем моноцентрическую систему, в которой колоссально много зависит от того, кто занимает главный пост», — добавил он.

Ранее в этом году рейтинги популярности Путина, по результатам некоторых опросов, достигли рекордно низких уровней, но в последние месяцы они повысились, хотя доходы населения продолжают падать, а экономика с трудом пытается восстановиться после нанесенного коронавирусом удара. Однако Кремль предпочитает не рисковать перед парламентскими выборами, намеченными на осень следующего года, и активно продвигает серию новых законопроектов, которые усилят и без того масштабные ограничения, действующие в отношении оппозиционных объединений и публичных протестов. Попытка отравить оппозиционного лидера Алексей Навального, — Запад обвиняет в этом Кремль, который отрицает свою причастность, — вынуждает наиболее заметного российского критика оставаться в фактическом изгнании в Германии.

Возраст Путина

В расположенных вокруг России государствах давно находящиеся на своих постах лидеры изо всех сил пытаются сохранить власть. Белорусский диктатор Александр Лукашенко, близкий союзник Кремля, сталкивается с беспрецедентными и непрекращающимися народными протестами, направленными против его попыток остаться у власти. В Казахстане 80-летний Нурсултан Назарбаев пытается сохранить за собой роль верховного лидера после того, как в прошлом году передал президентский пост пользующемуся доверием заместителю.

Путин неожиданно заговорил на прошлой неделе о своем возрасте и сказал, что пока не сделал себе прививку российской вакцины, которые он и члены его правительства расхваливают. По его словам, она еще не прошла полного цикла исследований относительно вакцинации людей старше 60 лет. Однако некоторые пожилые чиновники, перешагнувшие этот возрастной порог, уже сделали себе такую прививку, и это было показано по национальному телевидению.

У Путина стали заметны признаки усталости от его президентских обязанностей после 20 лет пребывания у руля государства, сказал Глеб Павловский, бывший советник Кремля.

«Путин уже несколько раз подумывал об уходе с поста, оставаясь при этом игроком в этой игре, — сказал Павловский. — Эта мысль сидит у него в голове уже определенное время, но она, судя по всему, не связана с какой-либо болезнью».

Даже с закрепленной в законе защитой настоящая безопасность может быть гарантирована Путину только в случае, если он назначит верных ему людей на ключевые позиции, именно они обеспечат выполнение неписанного и действующего с начала советской эры правила, запрещающего судебное преследование бывших лидеров страны.

«Для него гарантией будет не закон, а традиция и отсутствие направленного против элиты сценария, — отметил аналитик Михаил Виноградов. — Представители элиты в России понимают, что никому не выгодно толкнуть под автобус предыдущего лидера».

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