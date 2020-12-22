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Станислав Шушкевич: С удовольствием дождусь новой Беларуси

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  • 22.12.2020, 9:16
  • 3,327
Станислав Шушкевич: С удовольствием дождусь новой Беларуси
Станислав Шушкевич
Фото: kp.by

Первый глава нашей страны рассказал, как проходит самоизоляцию из-за COVID-19.

86-летний Станислав Шушкевич находится на самоизоляции и старается уберечься от коронавируса, пишет kp.by.

- К сожалению, «корона» добралась до нашей семьи, я сижу в глухой самоизоляции, - рассказал Станислав Станиславович журналистам по телефону. - Сперва заболел сын, он зацепил «корону» в тюрьме (Шушкевич-младший оказался там на сутках после акции протеста - Ред.), а Ирина, моя жена, его встречала в Жодино и, видимо, от него подцепила. А до этого еще моя двоюродная сестра умерла от коронавируса. Очень надеюсь, что я этот вирус еще не зацепил. Моя семья сделала все, чтобы не зацепил. Я один сейчас живу в квартире, жена переехала на время к сыну.

Напомним, сын первого руководителя независимой Беларуси, которого зовут так же, как отца и деда - Станислав, попал в ноябре на 10 суток ареста за репосты в соцсети Facebook. После выхода на свободу он рассказал, что COVID-19 подтвердился у пятерых человек, с которыми он сидел в одной камере.

- Сын перенес коронавирус довольно легко, - говорит Станислав Шушкевич-старший. - А у Ирины три дня держалась температура 38,9. Сейчас болезнь отступила, скоро должны закончится 20 дней карантина. Она заходила ко мне сегодня, продукты принесла. Надеюсь, скоро вернется домой. Анализы показывают, что и у нее, и у сына есть антитела.

- А как ваше здоровье?

- Я захирел очень сильно. Пока жена не заболела и была за рулем, ездили на дачу, там я себя неплохо чувствовал. А сейчас плохо с ногой. Не очень хочется жаловаться на собственное здоровье, но я сейчас привязан к квартире. Последний раз давно на улицу выходил, почти месяц назад. Вышел во двор, прошелся и вернулся домой. Возраст уже… Я уже, слава Богу, пожил. Но не спешу на тот свет. С удовольствием дождусь новой Беларуси. Если не дождусь, так мои дети точно дождутся.

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