Политолог: Режим Лукашенко ждут секторальные санкции и отключение от SWIFT 5 22.12.2020, 9:24

6,373

Сегодняшние санкции – это только вершина айсберга.

На минувшей неделе Европейский союз принял третий пакет санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Беларуси.

В новом черном списке ЕС значатся 29 человек. Среди них — такие известные чиновники как генпрокурор Андрей Швед, председатель «совета республики» Наталья Кочанова, губернатор Гродненской области Владимир Караник. Под санкции попали также двое бизнесменов, которых связывают с Александром Лукашенко: Николай Воробей и Александр Шакутин.

Санкции введены и в отношении 7 компаний. Большая часть из них — организации, работающие в оборонной сфере. Но в черный список также включили крупнейшего частного застройщика Минска «Дану Холдингз».

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов, запрет резидентам ЕС сотрудничать с указанным бизнесом.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by отметил, что не считает новые меры Евросоюза «предательством белорусов», как некоторые написали в сети.

«Предательством это сложно назвать, но сторонники перемен и противники Лукашенко, конечно, такими мерами не удовлетворены. И список персон, попавших под санкции, должен был быть шире, и число компаний, особенно частных, могло быть больше», – сказал Казакевич.

Политолог обратил внимание на позитивные моменты третьего пакета санкций ЕС.

«Важно даже не то, сколько компаний попали под санкции, а то что санкции принимают характер экономических ограничений для крупных компаний. Это приведет к прямым финансовым последствиям для властей. Второй момент: очень важный знак, что санкции расширяются. Когда сейчас говорят о третьем пакете, то имеется в виду, что может быть и четвертый. Постоянно идут дискуссии, какими могут быть новые санкции со стороны Запада», – отметил Казакевич.

Несмотря на кажущуюся ограниченность масштаба санкций, на самом деле они являются сильным ударом для режима, считает политолог.

«Само по себе введение санкций очень плохо для белорусских властей, это еще больше ухудшает их имидж, а также бизнес-климат в стране. Кроме того, останавливается сотрудничество по программам технической помощи. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк будут прекращать сотрудничество с белорусскими властями – а это потеря сотен миллионов евро в год», – рассказал Казакевич.

Политолог подчеркнул:

«Видимые санкции – это только вершина айсберга, небольшая часть того, какими будут последствия ухудшения отношений официального Минска с Западом. В совокупности финансовые и экономические потери значительны. Возможно, не все будет ощущаться в текущем моменте, в течение месяца, но в среднесрочной перспективе это очень серьезные потери».

Что может быть в четвертом пакете санкций со стороны Евросоюза?

«Например, расширение количества персон и числа компаний, попадающих под санкции.

Все будет зависеть от развития ситуации в Беларуси. Если насилие будет, особенно если произойдут разгоны протестующих, связанные с кровью, нельзя исключать и секторальных санкций – например, запрет на продажу в ЕС нефтепродуктов, калийных удобрений или установление дополнительных пошлин. Наконец, отключение Беларуси или части банковской системы от SWIFT», – полагает Казакевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».