Сотни женщин столкнулись с новым последствием коронавируса 3 22.12.2020, 9:30

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Информация о такой реакции на COVID-19 поступает из разных точек мира.

Сотни женщин столкнулись с новым последствием коронавируса: преждевременным наступлением менопаузы. На их истории обратил внимание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Так, 46-летняя Дон Найт (Dawn Knight) из Сомерсета заразилась коронавирусом в марте, вернувшись из путешествия в Таиланд. Симптомы болезни — приступы кашля, одышка и слабость — растянулись у англичанки на несколько недель. В это время у нее прекратилась менструация. «Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем», — призналась она.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что у Найт развился затяжной COVID-19 — она больше не была опасна для окружающих, однако ряд симптомов сохранился. В июне у нее проявились новые осложнения — учащенный пульс и чувство жжения в руках и ногах, и тогда женщина посетила врача. Результаты анализа крови показали, что репродуктивные гормоны эстроген, прогестерон и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) были на «постменопаузальном» уровне. «Врач поставил мне диагноз "постменопауза"», — заключила Найт, отметив, что ее родственницы сталкивались с прекращением месячных не раньше 50 лет.

С таким последствием перенесенного COVID-19 оказались знакомы и другие женщины. В группе Facebook для тех, кто у кого симптомы сохраняются длительное время, многие женщины обсуждают внезапное прекращение месячных. В опросе, в котором приняли участие более 100 человек, около 80 процентов сообщили об изменении или прекращении менструального цикла. По словам основательницы сообщества Клэр Хасти (Claire Hastie), с преждевременной менопаузой сталкиваются участницы со всего мира.

Врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон (Louise Newson) пояснила, что такие симптомы затяжного COVID-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы, что может означать наличие связи между этими явлениями. «Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами», — подытожила она.

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