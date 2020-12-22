В Сеть попали подробные данные о войсках РФ на западном направлении 2 22.12.2020, 9:43

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От Пскова до Витебска в российской группировке образовалась огромная «дыра».

Где дислоцируется 1-я гвардейская танковая армия и действительно ли она представляет для Польши такую опасность, как говорят? Какую роль играют белорусские вооруженные силы в российских военных планах? Как Церковь может помочь обнаружить российские базы? Ответ на эти и другие вопросы можно найти в очень любопытной работе, подготовленной поляком и по достоинству оцененной в том числе американцами, пишет польское издание Gazeta (перевод — inosmi.ru).

Ее название, «Силы российского Западного военного округа», возможно, покажется обычному читателю, интересующемуся военной тематикой, не слишком многообещающим. Оно намекает, что это будет документ, полный сухих цифр, топонимов и названий танков, однако, первое впечатление обманчиво. Это, напротив, интересное, написанное понятным языком, обобщающее исследование, которое можно с уверенностью назвать занимательным и единственным в своем роде: в нем есть информация о каждом подразделении российской армии, которое может представлять опасность для Польши, НАТО или Украины.

Выводы из анализа мозаики

Работу при помощи своих сотрудников написал владелец компании «Рохан консалтинг» Конрад Музыка (Konrad Muzyka), который уже много лет профессионально занимается темой российской армии. В беседе с нашим порталом он рассказывает, что идея появилась у него потому, что ранее такого доступного общественности исследования не было. «В полной мере осознать, каков потенциал России, можно только на основании сведений о местонахождении отельных подразделений, их задачах. Такие данные позволяют сделать вывод, что для россиян в случае войны будет действительно важным, — объясняет Музыка. — Много говорится, например, о том, что Российская Федерация представляет угрозу для стран Балтии. Однако если взглянуть на российские силы, находящиеся поблизости от них, можно констатировать, что это хуже всего оснащенные и наименее многочисленные тактические соединения во всем военном округе».

Если россияне решат нарастить их потенциал и действительно начать какое-то вторжение в страны Балтии (его тема появляется практически во всех дискуссиях о потенциальном конфликте между Россией и НАТО), такие действия не укроются от внимания натовской разведки. Это многое говорит о возможности нанести по странам Балтии неожиданный удар.

В исследовании появляется также интересное наблюдение, что в районе от Пскова до Витебска, на северном отрезке белорусской границы, в российской группировке есть «дыра». По мнению Музыки, это означает, что за защиту этого района (по крайней мере, теоретически) отвечают белорусские войска. «Мы видим, какое огромное значение имеет для россиян Беларусь, — указывает он. — Доступные общественности аналитические работы зачастую неполны, в них много полуправд и дезинформации», — говорит аналитик, подчеркивая, что стремился обрисовать потенциал Западного военного округа объективным образом. Он добился своей цели в такой мере, что его работой заинтересовался влиятельный американский аналитический центр «Си-Ньюз Аналитикс» (CNA), которое вот уже 40 лет консультирует армию США. Американцы оказали поляку финансовую и организационную поддержку и опубликовали его материал в рамках своей программы распространения заслуживающих внимание текстов сторонних источников.

Как вооружены россияне на западе

В своем исследовании Музыка описывает все силы, входящие в состав Западного военного округа. Это один из пяти округов российских вооруженных сил. Он занимает по своему потенциалу первое место, поскольку сфера его ответственности — европейская, западная часть РФ, граничащая с основным соперником, то есть НАТО. Это важнейший регион, где находится в том числе столица. Кроме того, в последние годы возросло значение Украины, которая внезапно превратилась из клиентского государства России во врага. В связи с этим ЗВО претерпел реорганизацию и был усилен. «Можно сказать, что процесс завершился в 2019 году, сейчас россияне делают упор на модернизацию техники и постоянные учения», — отмечает Музыка.

Основные силы ЗВО — это три армии. 1-я гвардейская танковая армия дислоцируется в основном в окрестностях Москвы. В Польше и на Западе ее часто изображают в образе грозного катка, который может стремительно прокатиться через Белоруссию и преодолеть польскую границу. По мнению Музыки, это преувеличение. Как он говорит, размещение гарнизонов указывает, что основная задача этих сил — защита сердца российского государства, то есть Москвы и прилегающих к ней территорий. Двинуться на запад им ничто не мешает, но это была бы масштабная логистическая операция, на которую требуется время, поэтому застать НАТО врасплох, у россиян, скорее всего, не получится.

Далее в состав ЗВО входит 6-я общевойсковая армия, которая дислоцируется преимущественно в районе Санкт-Петербурга. С точки зрения Альянса она представляет наибольшую опасность для стран Балтии. Однако, как говорит Музыка, речь идет фактически об одной дивизии, вдобавок получающей меньше всего современной техники. Как он полагает, это, с одной стороны, эффект того, что после обострения отношений с Западом в 2014 году россияне не хотели его лишний раз провоцировать. Наращивание потенциала 6-й армии могло быть воспринято как провокация и привести к тому, что страны Балтии получили бы дополнительную поддержку. С другой стороны, после 2014 года России пришлось укреплять свои подразделения на границе с Украиной, и доступные силы направили именно туда.

Третий основной элемент ЗВО — это 20-я гвардейская армия. Именно она размещается на украинском направлении. Россияне создавали ее с 2015 года в значительной мере с нуля, поскольку ранее в этом регионе у них не было практически никаких войск. Как пишет Музыка, это была сложная в организационном, логистическом и финансовом плане задача, которая потребовала переброски людей и техники из Центрального военного округа (он включает в себя главным образом Сибирь). С нуля создавались как подразделения, так и гарнизоны для них. В итоге, однако, появилась серьезная сила, которая способна в краткие сроки выставить примерно 600 бронетранспортеров и 400 танков.

Важным дополнением потенциала ЗВО выступают воздушно-десантные войска. В основном они располагаются у западных границ России. Это три дивизии, считающиеся элитой российской армии. Война в Украине подчеркнула важность ВДВ, так что в 2015 году был запущен процесс расширения их рядов. Обещания, как отмечает Музыка, не всегда соотносятся, однако, с реальностью. В этом году численность этих войск планировалось довести с 36 тысяч до 72 тысяч человек, но в действительности она пока составляет примерно 42 тысячи. Тем не менее это очень серьезные силы, которые частично могут быть приведены в состояние полной боевой готовности в течение нескольких часов.

Также в состав ЗВО входит ряд дополнительных подразделений, в частности, реактивная артиллерийская бригада, бригада радиоэлектронной борьбы, бригады инженерно-саперных войск (в том числе такая редкость, как бригада, отвечающая за маскировку) и железнодорожные бригады (они отвечают за процесс переброски войск по железной дороге). Кроме того, там есть три бригады войск специального назначения, задача которых состоит в проведении разведывательных и диверсионных операций в тылу врага.

ЗВО располагает также авиацией и войсками ПВО. Западные регионы имеют для России особое значение, поэтому там размещаются самые современные и сильные такого рода подразделения во всей российской армии. Как отмечает Музыка, они получили в последнее десятилетие около 500 новых самолетов, но потом темп поставок резко снизился, а сейчас практически сошел на нет.

Много места в докладе отведено силам, дислоцирующимся в Калининградской области, которые (особенно в польских СМИ) называются серьезной угрозой. Музыка рассказывает, что до последнего времени россияне не уделяли им достаточно внимания. В других районах наращивали численность подразделений, проводили модернизацию, а там делали это выборочно. Процесс, в особенности если говорить о сухопутных силах, пошел лишь в последние два года.

Полезной оказалась в том числе Церковь

В публикации можно найти детальную информацию о структуре этих сил и месте дислокации отдельных частей, а также спутниковые снимки некоторых баз. «Мы опирались на открытые источники информации, что имеет свои плюсы. В открытом доступе появляется много данных, их относительно легко обнаружить. С другой стороны, российская пропаганда работает эффективно, так что все сведения приходится перепроверять, обращаясь к дополнительным источникам», — рассказывает Музыка. Для подтверждения местоположения отдельных частей он и его сотрудники использовали только российские источники.

«В первую очередь мы опирались на сведения аналогов польских Военных призывных комендатур, сайты Православной церкви, сообщения местной прессы, обнаруженные в Ютуб ролики, объявления о ремонтно-строительных работах на системах газо- и водоснабжения», — объясняет он. Церковь оказалась полезной потому, что она тесно связана с российской армией и государственным аппаратом, а священники присутствуют практически на каждом существенном мероприятии во всех частях от принятия присяги до прибытия новых вооружений. По случаю визитов, конечно, делаются фотографии, которые вместе с описанием попадают на сайты местных епархий и приходов. «На некоторых снимках можно разглядеть эмблемы частей, позволяющие понять, по какому принципу они подчиняются командованию более высокого уровня», — говорит Музыка.

Дополнительно, как объясняет аналитик, каждое подразделение в ВС РФ выше уровня бригады и полка имеет юридическое лицо, которое можно найти в общедоступных базах. «Окончательным подтверждением всегда служили спутниковые снимки, фотографии из „Гугл Стрит Вью" или его российского аналога „Яндекс Панорамы"», — добавляет он.

Так на практике выглядит механизм разведки с использованием открытых источников. Узнать структуру вооруженных сил противника можно сегодня без шпионов, взлома шифров и похищения секретов, а из полученных сведений — сделать интересные выводы.

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