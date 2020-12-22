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Ученые рассказали, почему время начинает идти быстрее с возрастом

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  • 22.12.2020, 11:09
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Ученые рассказали, почему время начинает идти быстрее с возрастом

Субъективное ощущение времени серьезно отличается у людей разного возраста.

По мере старения люди начинают замечать, что время течет все быстрее. Человеческий мозг отмеряет время совсем не так, как привычные людям точные хронометры. И это главная причина феномена, который заключается в ускорении субъективного течения времени по мере старения, пишет lenta.ua.

"В человеческом мозге нет точных систем измерения времени, которые позволяли бы отмерять минуты, секунды и часы. Просто потому, что измерять время с такой точностью придумал человек, а не природа", — говорят ученые, отмечая, что с возрастом мозг человека замечает все меньше деталей, которые обычно используются для оценки времени.

"Когда вы прожили на свете уже много десятков лет, то все ваши дни проходят примерно по одним и тем же сценариям. Соответственно, вашему головному мозгу просто не за что зацепиться, чтобы в вашей памяти появились детали, по которым вы могли бы оценить истинные масштабы прожитого времени. Поэтому вам кажется, что время течет гораздо быстрее, чем в юности — это совершенно нормальное явление, обусловленное особенностями человеческого сознания", — заявляют авторы нового исследования, посвященного субъективному восприятию времени.

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