Медики рассказали, как сделать, чтобы тест на COVID-19 «не врал» 22.12.2020, 11:33

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Нужно соблюдать определенные правила.

Сейчас, когда люди массово сдают анализы на коронавирус, очень важно снизить риск ложноотрицательных результатов, пишет healthinfo.ua.

Методика полимеразной цепной реакции (тест ПЦР) предназначена для выявления в организме РНК Sars-CoV-2 - генетического материала коронавируса. Тест используется для диагностики заболевания на ранней стадии, при высокой активности вируса. Но почему же возникают ложные результаты?

Ложноотрицательный результат - это ситуация, при которой ПЦР не показывает наличия вируса, хотя пациента имеются выраженные симптомы COVID-19 и изменения на КТ. Одна из причин такого явления - низкая чувствительность некоторых ПЦР-тестов, которые использовались весной. Сейчас их чувствительность стала достаточно высокой. Но РНК вируса очень легко распадается под действием внешней среды, а потому корректность результата зависит от правильного взятия, хранения и транспортировки биоматериала для анализа. Мазки следует брать одновременно из рото- и носоглотки, и объем материала должен быть достаточен для анализа. При нарушении этих правил точность теста будет снижаться.

Кроме того, ПЦР может дать отрицательный результат, если тест провести спустя некоторое время после заражения вирусом. В этом случае вирус успевает вызывать воспалительный процесс, но затем погибает под действием лекарств или прячется. Потому ПЦР может его не выявить.

Анализ на антитела - альтернатива ПЦР? Нет: этот метод диагностики основан на выявлении антител, которые производит иммунная система, распознав COVID-19. Сначала она вырабатывает IgM, затем IgG, которые дольше сохраняются в организме, чем IgM. Анализ на IgM помогает найти коронавирус при ложноотрицательной ПЦР и на поздних стадиях заболевания. Анализ на IgM и IgG нужен для определения длительности нахождения вируса в организме. Это поможет понять, сколько людей мог заразить пациент при контакте.

Но оба этих анализа не могут заменить ПЦР, так как иммунитету необходимо время на выработку антител - их уровень в крови можно установить на 7-20 сутки, начиная с дня появления симптомов. Метод ПЦР может обнаружить COVID-19 на ранней стадии, что важно для быстрого начале лечения. Нередко быстрая диагностика может спасти жизнь пациента. Также на забор крови из вены для анализа на антитела уходит больше времени, чем на мазок для ПЦР. Скорость имеет значение при массовой диагностике.

ПЦР сдают, если необходимо выяснить, был ли заражен пациент и является ли он бессимптомным носителем вируса. Антитела нужны для оценки состояния иммунной системы уже заболевшего человека, рисков повторного заражения, определения времени, в течение которого в организме находится вирус. Есть правила сдачи анализов на коронавирус.

При подготовке к ПЦР - за 3 часа до сдачи материала необходимо не есть и не пить, отказаться от курения и жевания жвачки, не заниматься чисткой зубов и полосканием горла, отказаться от промывания носа, назальных спреев, капель, мазей. Правила подготовки к забору крови на антитела: отказ от питья и еды за 4-8 часов до процедуры, употребление чистой воды без газа.

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