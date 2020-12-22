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В Беларуси долги за энергоносители измеряются миллиардами

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  • 22.12.2020, 11:40
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В Беларуси долги за энергоносители измеряются миллиардами
иллюстрационное фото Reuters

Наибольшие обязательства у предприятий-флагманов скопились в Витебской и Гомельской областях.

Для белорусских предприятий характерен высокий уровень кредиторки за топливно-энергетические ресурсы. Какие расклады по этой задолженности наблюдаются в 2020 году?

Информация о состоянии расчетов у крупных и средних предприятий обновляется каждый месяц, но с задержкой относительно отчетного периода. Обычно данные по кредиторке за топливно-энергетические ресурсы выходят через 1,5 месяца. Это значит, что в декабре самой свежей статистикой являются сведения на 1 ноября, сообщает banki24.by.

Так вот, к 1 ноября кредиторка по энергоносителям составила 4,704 млрд BYN. Размер задолженности снизился к началу года на 3,5%. Во все прочие годы пятилетия объем кредиторки увеличивался.

Падение кредиторки за топливно-энергетические ресурсы связано с погашением обязательств по газу. Если в целом по экономике размер обязательств в октябре сократился на 726,7 млн BYN, то по сухопутному и трубопроводному транспорту – на 555,3 млн BYN.

Всего за месяц кредиторка сухопутного и трубопроводного транспорта уменьшилась в 3,4 раза – до 232,5 млн BYN. Аналогичное крупное падение обязательств отмечалось в апреле 2017 года, когда погашением газового долга разрешился предыдущий углеводородный конфликт с Россией.

В географическом разрезе наибольшие обязательства предприятий-флагманов скопились в Витебской (1,204 млрд BYN) и Гомельской (1,308 млрд BYN) областях.

В Минске крупные и средние компании имели кредиторку в объеме 751,3 млн BYN. В остальных областях размеры задолженности были таковы: Брестская – 241 млн BYN, Гродненская – 436,9 млн BYN, Минская – 453,5 млн BYN, Могилевская – 309,8 млн BYN.

Среди видов деятельности безусловным лидером по размеру кредиторки за энергоносители стала промышленность – 3,037 млрд BYN на 1 ноября. Внутри промышленности крупнейшие обязательства собрали нефтепереработка и энергетика (по 1,1 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (230,4 млн BYN) и металлургия (214,4 млн BYN).

За пределами промышленности первые места по объему кредиторки заняли сельское хозяйство (733,1 млн BYN), торговля (462,2 млн BYN) и транспорт (328,4 млн BYN).

Для кредиторки за топливно-энергетические ресурсы характерен высокий уровень проблемной задолженности с истекшими сроками погашения. На 1 ноября этот уровень составил 20,7%.

В денежном выражении просроченная кредиторка достигла 972,8 млн BYN. По сравнению с началом года она уменьшилась на 5,4%. Это снижение объясняется проведением платежей по газу.

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