Отравление Навального: очевидное стало явным 2 22.12.2020, 11:21

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Политик добился «чистосердечного признания» от путинского режима.

После обнародования видеоролика Алексея Навального «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался» не осталось никакого секрета относительно того, кто стоит за покушением на российского оппозиционера. К такому выводу склоняются опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты – как, впрочем, и многочисленные независимые аналитики, политологи и пользователи соцсетей.

Напомним, в ролике Навальный рассказал, что он от имени помощника бывшего директора ФСБ Николая Патрушева дозвонился до Константина Кудрявцева, который находился в числе прочих сотрудников спецслужб, сопровождавших оппозиционера в его злополучной командировке в Томск, и попросил уточнить причины провала операции, что потребовалось для доклада высокому начальству. При этом Навальный использовал программу для скрытия номера, действуя как заправский пранкер.

В результате Кудрявцев в беседе, длившейся около 45 минут, фактически признался в том, что целью их группы было физическое уничтожение оппозиционного лидера, и выложил массу деталей, которых, в случае подтверждения их достоверности, более чем достаточно для возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь Алексея Навального. В частности, сотрудник ФСБ назвал других участников операции, среди которых были в том числе специалисты по отравляющим веществам.

Геннадий Гудков: «ФСБ, Путин – организаторы внесудебной расправы над оппозиционером»

Геннадий Гудков, российский политик, экс-депутат Госдумы, а в прошлом – сотрудник советских спецслужб, в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» сказал, что, по сути, Навальный доказал то, в чем все и без того были уверены. По его словам, оппозиционер окончательно установил причастность российского государства к резонансному преступлению.

«В том, что ФСБ, Путин – организаторы попытки его убить, организаторы внесудебной расправы над оппозиционером, уже нет никаких сомнений, – подчеркнул он. – Навальный просто пригвоздил к позорному столбу Кремль и самого президента, который на недавней пресс-конференции цинично соврал миру, что сотрудники российских спецслужб лишь обеспечивали оперативное наблюдение за оппозиционным политиком, зная наверняка, как все обстояло на самом деле».

Вместе с тем Геннадий Гудков думает, что очередное разоблачение стало сенсацией в основном для тех российских граждан, которые, возможно, еще до конца не верили, что власти способны на такое, и которые прислушивались к официальным версиям о случившемся: «Сегодня все встало на свои места: Россией управляет организованная криминальная группа, захватившая политическую власть, готовая идет абсолютно на все, чтобы ее удержать, устраивающая убийства своих политических оппонентов».

Покушение на Навального готовилось давно, но по каким-то причинам не доводилось до конца, полагает Геннадий Гудков. Как ему представляется, специально созданная в этих целях группа постоянно находилась в состоянии боевой готовности. «Вполне возможно, что за это время проводились какие-то эксперименты, в том числе над людьми. Вспомним многие необъяснимые, на первый взгляд, отравления представителей российской оппозиции – Владимира Кара-Мурзы-младшего, Петра Верзилова, других. Не исключаю, что они уже пробовали отравить Навального, но не рассчитали дозу. Об этом свидетельствует хотя бы летний эпизод. Тогда у оппозиционера выявили в больнице схожие симптомы «заболевания». Полагаю, группа ждала команды, и дождались ее».

Теперь каждый западный лидер будет понимать, что, пожимая при встрече руку Путину, он имеет дело с человеком, напрямую причастным к убийствам и отравлениям, рассуждает Геннадий Гудков. И я бы им весьма порекомендовал на всякий случай надевать перчатки, резюмировал он.

Роман Доброхотов: «Какие тут еще могут быть разговоры, когда есть чистосердечное признание»

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов согласен, что все точки над «i» уже расставлены. По его словам, теперь вопрос только в одном: готово ли руководство страны предъявить Кудрявцева общественности, как это было в свое время с Петровым и Бошировым, фигурантами дела об отравлении Скрипалей в Солсбери.

«Если власти к этому не готовы, то тем самым они, по сути, признают свою виновность за отравление Навального, – утверждает собеседник Русской службы «Голоса Америки». – И наоборот, если они считают себя невиновными, то у них есть полная мотивация показать всем Кудрявцева и сказать, например, что у этого человека совсем другой голос, что он был совсем в другом месте (во время преступления), и сейчас об этом сам расскажет… Иначе все, спектакль окончен. Я не понимаю, какие тут еще могут быть разговоры, когда есть чистосердечное признание».

Еще до того, как ситуацию с Навальным прокомментировал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, мы указывали в своем расследовании на два обстоятельства, которые исключают любую иную интерпретацию кроме попытки отравления, констатировал журналист: «Это то, что люди, находившиеся рядом с Навальным в момент отравления, сотрудники ФСБ, и что в их группе были специалисты именно по «Новичку», которые созванивались опять же со специалистами, занимающимися непосредственно вопросами токсикологии и нервно-паралитическими веществами. Сопоставить эти два факта вместе и как-то иначе их интерпретировать кроме как через покушение на убийство, невозможно».

В ответе Константина Кудрявцева также содержится подтверждение того, что целью спецгруппы ФСБ было убийство Навального, а не желание как-то попугать его, заключил шеф-редактор интернет-издания Insider.

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