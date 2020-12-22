Доллар и евро продолжают заметно дорожать
- 22.12.2020, 11:56
Какие курсы валют сейчас в обменниках.
Евро и доллар на торгах 22 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжают дорожать. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 1,5% — до 3,14 рубля, российский рубль укрепился на 0,32% — до 3,41 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.31. Информация по доллару к этому времени пока не появилась на сайте биржи.
По состоянию на 10.46 сообщается, что доллар вырос на 1,3% — до 2,565 рубля. Динамика по евро и российскому рублю сохраняется — они дорожают.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Альфа-Банк), а ниже всего — 2,554 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,56 рубля, Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,555 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке и БСБ-Банке — 3,17 рубля, а ниже всего — Статусбанке, Беларусбанке, РРБ-Банке — 3,12 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,122 рубля.