Доллар и евро продолжают заметно дорожать 22.12.2020, 11:56

Какие курсы валют сейчас в обменниках.

Евро и доллар на торгах 22 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжают дорожать. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 1,5% — до 3,14 рубля, российский рубль укрепился на 0,32% — до 3,41 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.31. Информация по доллару к этому времени пока не появилась на сайте биржи.

По состоянию на 10.46 сообщается, что доллар вырос на 1,3% — до 2,565 рубля. Динамика по евро и российскому рублю сохраняется — они дорожают.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Альфа-Банк), а ниже всего — 2,554 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,56 рубля, Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке и БСБ-Банке — 3,17 рубля, а ниже всего — Статусбанке, Беларусбанке, РРБ-Банке — 3,12 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,122 рубля.

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