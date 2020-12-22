закрыть
22 декабря 2020, вторник, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Доллар и евро продолжают заметно дорожать

  • 22.12.2020, 11:56
Доллар и евро продолжают заметно дорожать

Какие курсы валют сейчас в обменниках.

Евро и доллар на торгах 22 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжают дорожать. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 1,5% — до 3,14 рубля, российский рубль укрепился на 0,32% — до 3,41 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.31. Информация по доллару к этому времени пока не появилась на сайте биржи.

По состоянию на 10.46 сообщается, что доллар вырос на 1,3% — до 2,565 рубля. Динамика по евро и российскому рублю сохраняется — они дорожают.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Альфа-Банк), а ниже всего — 2,554 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,56 рубля, Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке и БСБ-Банке — 3,17 рубля, а ниже всего — Статусбанке, Беларусбанке, РРБ-Банке — 3,12 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,122 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина