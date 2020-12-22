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Автор Акта о демократии: Белорусы борются за сохранение независимости

  • 22.12.2020, 12:00
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Автор Акта о демократии: Белорусы борются за сохранение независимости
Крис Смит
Фото: chrissmith.house.gov

Крис Смит рассказал, почему Конгресс США принял решение помочь нашему народу.

Автор обновленного Акта о демократии в Беларуси член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Крис Смит объяснил необходимость принятия этого закона, сообщает golosameriki.com.

«Принимая этот законопроект, Конгресс признает то, с чем борющийся, отважный народ Беларуси ведет борьбу с 9 августа. Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России», — заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что этот двухпартийный законопроект, который возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые «препятствовали переходу страны к демократии».

Смит заметил, что Акт «оказывает столь необходимую поддержку белорусским СМИ и важному IТ-сектору страны. Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина».

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act; сокр. Акт о демократии в Беларуси).  

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