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Гульфикгейт

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  • Юлия Латынина, «Новая газета»
  • 22.12.2020, 12:02
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Гульфикгейт
Алексей Навальный

Это — политический Чернобыль для Кремля.

Во время своей пресс-конференции Владимир Путин признал, что да, следить за Навальным — следили, но убивать его не собирались. Как я уже отмечала, это классический аргумент адвокатов: «Да, следить следили. А убил кто-то другой».

Поэтому следователи обычно предъявляют сначала только часть улик и ждут оправданий. Подозреваемые начинают оправдываться. И — оказываются вдвойне изобличены, когда им предъявляют следующую часть улик.

Bellingcat и ФБК поступили ровно таким же образом. Они выложили половину доказательств и дали возможность Кремлю окончательно запутаться. А потом, когда спецслужбы обеими ногами залезли в силки, — выложили феерический, сюрреалистичный разговор Навального с одним из членов группы, которая, согласно расследованию Bellingcat, Insider и ФБК, работала по Навальному, — Константином Кудрявцевым, который от всех предыдущих отмазок не оставил камня на камне.

Это простейшая ловушка а-ля Эркюль Пуаро.

Это блокбастер.

Навальный снялся в главной сценической роли своей жизни — роли Максима Устинова, придуманного помощника главы Совбеза Николая Патрушева.

И его собеседник в течение 45 минут разговаривал с человеком, за которым он следил три года и от испуга перед начальством не узнал. И рассказал все. И про синие трусы. И про гульфик. И про то, что да — недоработка вышла.

Но самое потрясающее, что руководству страны о неизбежной премьере этого блокбастера не доложили!

Система сгнила настолько, что сигналы через нее не проходят. Либо Кудрявцев в течение недели после разговора не решился признаться начальству, либо, как обычно, рассказал половину, а наверх ушла половина от половины… В итоге президенту или не доложили о разговоре, или доложили, что беспокоиться не о чем. Это наглядно иллюстрирует качество информации, доходящей до президента.

Зная о звонке, система могла хоть что-то сделать. Объявить, что Кудрявцев арестован за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Заставить его признаться в этом на камеру. Нанести хоть какой-то упреждающий удар. Но они сунули голову в песок и доложили, что полет нормальный.

Отрицательная селекция достигла вершин отбора.

Все расследование Bellingcat появилось и потому, что в системе российских спецслужб продается все, в том числе и базы данных. И потому, что группа, работавшая по Навальному, совершила прямо-таки уйму, невероятное количество ошибок.

Они полетели за ним, во-первых, по сложному маршруту. Прилетели в Новосибирск, а улетали из Томска. Если бы прилетели в Новосибирск, съездили в Томск, вернулись бы в Новосибирск на машине и через неделю улетели бы в Москву, вычислить их было бы невозможно.

Второе. Мы привыкли, что секретные агенты держат свою профессию в секрете. Героиня фильма «Никита» вряд ли была бы записана в чьей-то телефонной книжке как «Никита-киллер». Но в России фээсбэшники «ставят крышу» и всячески колотят понты. Может быть, поэтому один из фигурантов расследования был записан в разных телефонах как «Владимир ФСБ Паняев». Заметим, что он был записан так не в телефонах коллег — для них пометка «ФСБ» не являлась отличительной приметой, так он мог бы быть записан в телефонах коммерсов и терпил.

Третье. Мы знаем из фильмов и книг, как тщательно готовятся легенды для разведчиков. Люди заучивают наизусть описания школ, в которых они якобы учились, и улиц, на которых они якобы росли. Им изготовляют дипломы, свидетельства, аттестаты. В данном случае люди с фальшивыми фамилиями действовали на территории собственной страны, и ничего не стоило придумать им любые документы, машины и недвижимость. Но вместо этого их паспорта были девственно фальшивы: на вымышленные фамилии не было зарегистрировано ни машин, ни квартир, у них не было семьи и школ, которые они окончили. У них не было истории. И сразу было понятно, что паспорта — фальшивые. А вот подлинные фамилии агентов восстанавливались с полпинка, поскольку в другие поездки за Навальным они летали по реальным паспортам. Да и вообще — в их фальшивых документах значились их же имена, первые буквы их отчеств, угадываемая реальная дата рождения, а фальшивая фамилия была девичья жены или подруги.

В тех случаях, когда речь шла о собственных фамилиях агентов, их машины или адреса были зарегистрированы по адресу ЦСН ФСБ. (Например, так зарегистрирована машина Михаила Швеца, а еще по тому же адресу были зарегистрированы машины еще 190 человек!)

Пятое. Членам группы хватило ума не пользоваться своими собственными телефонами на задании, но даже и это не всегда. Например, Александров дважды ненадолго включал свой личный телефон и в Новосибирске, и в Томске: и оба раза — недалеко от отеля, в котором остановился Навальный. Скорее всего, ему просто надо было что-то посмотреть в телефоне (например, номер или СМС), и он включал его, тут же переводил в авиарежим, но телефон уже успевал обменяться данными с вышкой.

Шестое. Члены группы всегда покупали билеты вместе. То есть не было такого, что зашел в систему сначала Вася и купил билет, а потом Петя — и купил билет. Они покупали билеты на всю группу, что мгновенно высвечивало всех, особенно если учесть, что иногда участники группы летали под фальшивыми именами, а иногда — под настоящими.

Но, конечно, крупнейший прокол заключался именно в modus operandi. Они создали целый отдел и летали за Навальным повзводно несколько лет. Зачем? Ровно по той причине, о которой я уже говорила.

Разложившаяся бюрократия никогда не упустит возможности делать ввосьмером то, что может сделать один человек, и никогда не упустит возможности освоить миллиард на том, что можно сделать за сто тысяч.

То же самое относится и к выбранному средству — «Новичку». Зачем, черт побери, «Новичок»? Зачем полоний в случае с Литвиненко? Зачем такое сложное и страшное вещество, которое при обнаружении неумолимо указывает на то, что речь идет об операции государства? Почему, черт возьми, уж если яд, то не стрихнин какой-нибудь или цианистый калий? В конце концов, людей вполне успешно травили ядами на протяжении тысячелетий, даже госпожа Бовари с этим справилась! Как ФСБ оказалась менее профессиональной, чем госпожа Бовари?

Ответ заключается все в том же принципе. Не «Новичок» для Навального, а Навальный для «Новичка». Замутили целый институт, множество отделов, департаментов, химиков — и надо оправдать их существование. Показать, что они умеют производить полезный продукт для Родины.

Показали.

Как там у Кудрявцева? «Сказали работать по трусам, по внутренней части». Вот бы подглядеть хоть одним глазком, как эти трусы сейчас будут на Совете безопасности обсуждаться.

Это, господа, катастрофа. Это — политический Чернобыль. После такого система в прежнем своем виде не живет. Этот блокбастер открыл такие зияющие высоты, что хода назад нет.

А ведь это даже не весь сериал. Это только две первых серии. Продолжение следует. И, кстати, будьте уверены: Голливуд мимо не пройдет. Ждите через пару лет замену «Игре престолов».

Юлия Латынина, «Новая газета»

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