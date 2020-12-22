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Ученые нашли «потерянную» планету Солнечной системы

  • 22.12.2020, 12:15
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Ученые нашли «потерянную» планету Солнечной системы

Небесное тело было богато водой.

В Солнечной системе некогда могла существовать неизвестная планета, богатая водой. Ученые пришли к такому выводу, изучив метеорит Альмахата Ситта, который упал в Судане, сообщает nv.ua.

Метеорит обнаружили в 2008 году. Он пролетел в небе над Суданом и рассыпался на множество осколков в Нубийской пустыне.

Этот объект стал известен как Альмахата Ситта: коллекция из примерно 600 фрагментов метеорита, кропотливо обнаруженных исследователями и получивших свое название — «Станция Шесть» — в честь ближайшей железнодорожной станции.

С тех пор осколки этого астероида, названного 2008 TC3, были проанализированы исследователями в поисках химических ключей к происхождению этого таинственного и далекого камня.

«Наш удивительный результат предполагает существование большого, богатого водой материнского тела», — рассказала первый автор и планетарный геолог Вики Гамильтон из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

В новой работе Гамильтон и ее коллеги анализировали лишь мельчайшие кусочки этого замечательного космического камня.

«Нам выделили для изучения 50-миллиграммовый образец Альмахата Ситта. Мы установили и отполировали крошечный осколок и использовали инфракрасный микроскоп, чтобы изучить его состав», — объясняет Гамильтон.

Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка — фрагмента под названием AhS 202 — была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол. Для образования этого типа минералов требуются продолжительные периоды сильной жары и давления, что обычно не представляется возможным в углеродистых хондритовых (CC) метеоритах.

Выводы предполагают, что 2008 TC3, скорее всего, когда-то принадлежал гораздо большему телу — чему-то настолько большому, что фактически принадлежал к тому же классу, что и Церера: карликовая планета.

«Большинство родительских тел метеоритов CC, как полагают, имеют диаметр менее 100 км и, следовательно, не будут достаточно большими, чтобы создать диапазон условий давления и температуры, представленных минеральной ассоциацией в AhS 202», — объясняют авторы в своей статье.

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