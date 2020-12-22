Чиновники не хотят отвечать за преступления Лукашенко 11 22.12.2020, 12:43

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На должности идут только те, у кого есть темные пятна в биографии?

Три недели назад стало известно о том, что Лукашенко никак не мог определиться с главой Таможенного комитета. Вчера он подтвердил эту информацию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Теперь осталось понять: это остатки разума или просто найти других кандидатов сейчас невозможно днем с огнем? Никто не хочет отвечать за преступления…

UPD: Кстати, даже при назначении Орловского (новый председатель Таможенного комитета Владимир Орловский —ред.) прозвучали слова о том, что пришлось закрыть глаза на некоторые нюансы. Теперь очевидно: чтобы получить назначение в белорусской высшей номенклатуре, нужно иметь темные пятна в биографии.

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