Воспитатели - о сокращении декретного отпуска: Будет дурдом, в группах и так детей сверх нормы 3 22.12.2020, 12:50

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иллюстрационное фото

В садах Бреста в первой младшей группе, например, доходит до 23 детей при максимуме 15.

Сейчас отпуск по уходу за ребенком в Беларуси длится до достижения детьми трех лет. Власти продолжают поднимать тему возможного его сокращения. В середине декабря министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что рассматривают разные модели. Например, может остаться три года, но оплачивать будут только два. Либо два года сделают для всех, а три – для многодетных.

«Брестская газета» узнали, что об этом думают работники детских садов Бреста.

Воспитатели, с которыми журналисты пообщались, отмечают, что у нас отпуск по уходу за ребенком действительно длинный, по сравнению с другими странами. Тем не менее они считают, что после его сокращения и без того загруженные сады будут совсем переполнены: нужно будет формировать дополнительные группы для маленьких – на плечи работников ляжет еще больше ответственности.

«Мест в дошкольных учреждениях и сейчас мало: приходится принимать детей сверх нормы. В первой младшей группе, например, доходит до 23 детей при максимуме 15. Во второй младшей должно быть до 20, а у нас по 26 – 28, а в некоторых садах, особенно в густонаселенных районах, и по 30 в группе», – рассказывает одна из воспитателей.

«Чем выше перегруженность, тем меньше мы можем уделить внимания каждому ребенку. Группы большие, а работает в каждой всего по два человека», – говорит другая.

Она приводит в пример, что зимой даже просто одеть столько детей на прогулку – большая проблема для воспитателя и его помощника. Пока укутаешь последних, первые уже вспотели. А вести их на холод в таком состоянии опасно.

«Сначала родители чуть ли не на коленях умоляют, чтобы взяли в сад, – говорит еще один педагог. – А потом начинают возмущаться, почему их ребенка не досмотрели, почему у него нет отдельной кровати и так далее. Должны быть соответствующие условия для такого количества детей. Ответственность-то огромная!..»

Собеседницы отмечают также важность условий труда, «чтобы воспитатели потом не бежали с мест работы сломя голову». По их мнению, чтобы реализовать проект по сокращению декретного отпуска, надо сперва построить дополнительные сады и сформировать коллективы.

Также они считают, что ситуация во многом зависит от нюансов решения, которое могут принять, ведь называли в том числе и такой вариант: оставить отпуск до достижения ребенком трех лет, но пособия платить только до двух. Такой принцип действует в России. Только там оплачивают не два, а полтора года из трех.

Другая предложенная модель: трехлетний декретный отпуск оставить только для многодетных семей. Педагоги категорически не согласны с этим вариантом: «Чем один ребенок хуже другого? Почему одному дают возможность быть дома с мамой, а другому – нет?»

По поводу оптимального возраста для адаптации в саду воспитатели склоняются все же к трем годам.

«Трехлеткам уже нужны сверстники: они начинают вместе играть, завязывается какая-то дружба. Здесь мама уже может немножко отойти на второй план. Они чуть-чуть поплачут, а потом с удовольствием идут в детский сад. А маленькие будут ходить по пятам и плакать, чтобы позвонили маме. Хотя все, конечно, индивидуально», – подчеркивает педагог.

Отмечают, что к двум годам большинство детей еще не приучены к самостоятельности: «Кушать сами не умеют, на горшок сами не ходят. Многие родители приводят детей в подгузниках. Всем этим должен заниматься помощник воспитателя. А если таких малышей придет 20 – 30 человек, естественно, будет дурдом, а не сад. Поэтому родители должны подготавливать детей».

Есть еще один нюанс. При том, что отпуск по уходу за ребенком в Беларуси длится три года, в детских садах младшие группы – от двух до трех лет: многих отдают пораньше на адаптацию. И возможно, что после сокращения отпуска станут приводить детей еще младше: примерно в полтора года. А в этом возрасте каждый месяц – колоссальная разница в развитии.

«В советское время, конечно, и вовсе отдавали малышей в год, когда некоторые еще не ходили. Но в таких группах работали медсестры, чтобы смотреть этих деток», – говорит одна из собеседниц.

Воспитатели видят также аргумент в защиту сокращения декретного отпуска: есть мамы, которые отдают ребенка пораньше, но выходят на работу только после достижения им трех лет.

«Получается, они не работают, ребенка, грубо говоря, сдают государству, а пособие получают. Есть случаи, когда три годика ребенку исполнится, например, уже в октябре-ноябре, поэтому родители отдают его в сад на месяц-два раньше, а потом мама выходит на работу. Это понятно. А что на счет тех, которые весь учебный год сидят дома? И ребенка не воспитывают, и пользы экономике не приносят, а материальную помощь получают», – говорит сотрудница учреждения дошкольного образования.

Она считает, что правильно было бы давать направление в детский сад только тем мамам, которые реально возвращаются на работу.

Другая воспитатель поддерживает это мнение и отмечает, что находиться в декретном отпуске все три года, конечно, выгодно: пособие платят неплохое. Но сады при этом переполнены, так что, как ни старайся, качество дошкольного образования страдает.

Работники детских садов, с которыми журналисты пообщались, считают, что при нынешних условиях сокращать отпуск по уходу за ребенком крайне неразумно. По их мнению, если браться за дело со всей ответственностью, реализация проекта в ближайшее время невозможна.

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