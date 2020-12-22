США ужесточили технологические санкции против России 2 22.12.2020, 12:51

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В новый список попали 45 российских структур.

Министерство торговли США опубликовало перечень российских компаний, организаций и ведомств, для которых вводится особый экспортный режим.

Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур, среди которых оказались госкорпорация «Ростех», почти весь отечественный авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента, - являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) - то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.

Для них действует разрешительный режим на поставки американских технологий: для экспорта потребуется лицензия, которую предоставляет Минторг после консультаций с Госдепом.

В ограничительный список Минторга США попали Минобороны России, СВР, специальный летный отряд «Россия», перевозящий президента, а также «Рособоронэкспорт» - «дочка» «Ростеха», выполняющая функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия.

Под технологические санкции попал и сам «Ростех», а также его другие его дочерние предприятия.

Из 45 фигурантов списка 15 относятся к авиапрому. Среди них - «Гражданские самолеты сухого», АО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», Миг, «Ростех-Азимут» (производитель средств навигации и связи), «Казанские вертолеты», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (производит Су-57) и корпорация «Иркут» (производит Су-30, Як-130, гражданские МС-21).

В перечне также оказался АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».

Под экспортными ограничениями также - крупнейший в РФ разработчик противокорабельных и противорадиолокационных ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Высокоточные комплексы», выпускающий «Искандеры» и комплексы «Панцирь».

Кроме того в перечне оказалось «ВСПМО-Ависма» - крупнейший в РФ производитель титана, обеспечивающий треть потребностей мирового авиапрома.

Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова» (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).

Основное направление деятельности ВНИИА - разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

Опубликованный список не окончательный, подчеркивает Минторг в релизе: его могу пополнить новые фигуранты.

Режим экспортного контроля для «конечных потребителей товаров военного назначения» в отношении России действует с 2014 года. Аналогичные списки есть для Китай и Венесуэлы.

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