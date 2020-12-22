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Белорусы рассказали о последствиях COVID-19, которые не исчезли спустя месяцы после выздоровления

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  • 22.12.2020, 12:55
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Белорусы рассказали о последствиях COVID-19, которые не исчезли спустя месяцы после выздоровления

Что известно про постковидный синдром?

О том, как коронавирусная инфекция действует на организм, по-прежнему не все известно. Медики предупреждают о постковидном синдроме и возможности сохранения самых разных симптомов ковида после выздоровления. Tut.by поговорил с белорусами об осложнениях, которые, по их мнению, их преследуют уже больше пяти месяцев после перенесенного COVID-19 — от слабости и повышенной температуры до изменившегося восприятия вкуса.

«Раньше казалось, что обоняние — это самое бесполезное чувство»

29-летняя Ирина Бадытчик заболела в конце апреля. У девушки сразу поднялась температура, а через несколько дней пропало обоняние — с того дня (прошло уже больше семи месяцев) оно к ней так и не вернулось.

— Я была контактом первого уровня, поэтому у меня взяли тест — он оказался положительным. Две-три недели температура поднималась до 38 градусов. Ко мне приходить тогда из поликлиники не хотели, поэтому лечение по сути прописали медики, которые брали тест: тогда это было противовирусное, безрецептурные антибиотики.

Долго после выздоровления Ирина испытывала сильную усталость и слабость: приходила после работы — и не было сил раздеться, спала по 13 часов… Первое время не чувствовала ни вкуса, ни запахов. Потом вкусы еды стали возвращаться, хоть и с нюансами. Например, знакомые свежие овощи приобрели горьковато-кислый привкус.

— Спустя больше семи месяцев иногда пробиваются какие-то запахи, но не все, либо они искаженные. Сразу после болезни мне не понравился запах шампуня, я купила другой, но запах остался таким же неприятным. Появились и фантомные запахи: понимаю, что их быть не может, но они всплывают. Их несколько разновидностей, как правило, они не очень приятные: один — сладковатый, но трудно с чем-то сравнить, а второй — чего-то горелого.

В поликлинику девушка обращалась, там сказали, что нужно ждать: вирус достаточно новый и неизведанный.

— А сейчас трудно к врачу попасть. Я читала, что надо нос «тренировать» ароматами, пить витамины для нервной системы, пока это и пробую делать. Странно, раньше казалось, что обоняние — это самое бесполезное чувство, но на самом деле жить без запахов неприятнее, чем может показаться человеку, который с этим не сталкивался. Хочется чувствовать любимые ароматы, например тех же духов. Да и посторонние запахи, появляющиеся из ниоткуда, очень сильно сбивают с толку.

«Не могу переносить даже таких нагрузок, как подъем по лестнице»

25-летняя Юлия в конце мая попала в столичную больницу с подозрением на коронавирус: поднялась температура, приехал врач и сказал, что «в легких что-то прослушивается». Девушку направили в медучреждение, там сделали тест, снимок — подтвердился и коронавирус, и поражение легких.

— В больнице обострились многие симптомы, в том числе и запахи пропали. Через две недели выписали, и уже дома несколько раз подскакивала температура, была симптоматика, как при гриппе. Врачи даже думали, что это повторный ковид, но повторные снимки были чистыми, результаты анализов тоже выглядели нормальными.

К июлю температура ушла, но появилось новое «последствие»: девушке стало тяжело переносить физические нагрузки. Еще до болезни она начала заниматься верховой ездой, спустя месяц после выздоровления попробовала вернуться, но занятия давались тяжело: мучили одышка, головокружение, сердцебиение.

— Думала, что организму надо время восстановиться. Но одышка нарастала. Если в июле-августе я только не могла тренироваться, то в ноябре-декабре я в принципе не могу переносить даже таких простых нагрузок, как подъем по лестнице, прогулку до остановки, одевание ребенка: все сопровождается сильным сердцебиением, приступами головокружений, одышкой.

Сейчас, признается Юлия, ей физически сложно выполнять привычные дела — мытье головы, уборку дома. Со спортом, конечно, тоже пришлось расстаться.

— Поднимаю руки с феном, чтобы высушить волосы, — и через минуту начинается прилив жара, чувствую, как сердце стучит в шее и голове. Я сделала платно множество исследований, связанных с сердцем. Кардиолог сказал, что тахикардия видна, а ее причины — нет. Сердце почему-то вот так реагирует, идет несоответствие пульса и нагрузок. Единственное, с чем это смогли связать, — с перенесенным коронавирусом.

Лечащий врач посоветовала девушке проверить и другие органы, но по-прежнему никаких отклонений обследования не показали.

— Конечно, меня это смущает. Вроде бы все в порядке, но моя жизнедеятельность полностью нарушилась, помочь себе я не могу. Стараюсь делать дома минимальные упражнения — приседания, хотя больше чем на минуту меня не хватает. И все же надеюсь, что организм заново научится воспринимать нагрузки.

«Иногда уже кажется, что у меня всю жизнь 37,2»

32-летняя Вероника Сидоренко перенесла коронавирус в легкой форме в августе. Сначала у девушки поднялась температура до 37,2−37,5 градуса, через десять дней пропало обоняние.

— Температура держалась. Но даже с этим в поликлинике получила тест с боем, так как я не была контактом первого уровня. Но в итоге ковид подтвердился, отправили на больничный.

Три недели у Вероники держалась температура: то 37,8, то 37,5. Вместе с ней приходили головные боли, постоянное чувство усталости, слабость и одышка. Девушка признается, что ей было тяжело даже дойти до магазина. Спустя месяц многие ковидные симптомы стали уходить. Все, кроме повышенной температуры.

— Через месяц снова пошла к терапевту. Врачи ссылаются на то, что если у вас есть хронические заболевания, то, скорее всего, проблема в них. У меня были вопросы с гормоном щитовидной железы. Действительно, после анализа он оказался выше нормы. Мне увеличили дозу гормональных препаратов: уже больше месяца их пью, а температура все равно держится.

К постоянной температуре Вероника стала привыкать и даже перестала ее изо дня в день измерять. Перед разговором с журналистом перемерила — снова 37,2.

— Пятый месяц пошел — и привыкаешь. Ощущается слабость, постоянная усталость, они мешают качественной жизни. Чувствуешь упадок сил, ничего не хочется. Анализы ничего конкретного не показывают, врачи туда-сюда отправляют. Иногда уже кажется, что у меня всю жизнь было 37,2.

— Считают ли медики, что это может быть постковидный синдром?

— Изначально говорили, что пару недель — и пройдет. Конечно, уже в это не верится. Я начала обследоваться, но зацепок в результатах нет. Замкнутый круг. Может, связано со стрессом? Почитала об этом и стала стараться не нервничать, спать минимум по 8 часов. Пока понимаю одно: волшебной пилюли, чтобы ты выпил и стало хорошо, по-прежнему нет.

Что известно про постковидный синдром?

О том, что у некоторых переболевших COVID-19 неприятные симптомы сохраняются спустя месяцы после выздоровления, стало известно через несколько месяцев после начала пандемии. Как пишет «Медуза» со ссылкой на обобщенные данные нескольких исследований, примерно 53% пациентов с легкой формой болезни, выздоровевших от коронавирусной болезни, жалуются на усталость, 43% — на одышку, 27% — на боль в суставах, 22% — на боль в груди. Чаще всего проблемы со здоровьем после перенесенной болезни наблюдались у пожилых людей и у пациентов с хроническими заболеваниями. Тем не менее примерно каждый пятый человек в возрасте от 18 до 34 лет без хронических болезней сообщил, что через две-три недели после выздоровления так до конца и не избавился от некоторых симптомов.

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