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Виталий Цыганков: У режима Лукашенко нет шансов

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  • 22.12.2020, 13:11
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Виталий Цыганков: У режима Лукашенко нет шансов
Виталий Цыганков

Главным бенефициаром изменений в стране станет белорусский народ.

Об этом политический аналитик Виталий Цыганков заявил в интервью «Радыё Свабода».

- Жестокость репрессий в 2020 году была несравненно большей. Это вроде бы должно было снизить накал протестов. Но не снизило. Почему?

- Здесь несколько причин. Во-первых, общество изменилось за эти 10 лет довольно радикально, и изменилось в сторону, в противоположную от власти. Все меньше людей воспринимают эти патерналистские и авторитарные ценности, которые имеет власть.

Во-вторых, важна психологическая причина. В отличие от 2010 года, у большинства протестующих в 2020-м есть твердое ощущение, что они в большинстве.

Я верю, что главным бенефициаром изменений в Беларуси станет белорусский народ. Хотелось бы напомнить некоторые вещи, о которых мы уже говорили, - об изменениях в мировоззрении и ценностях белорусов, даже об изменениях в экономической сфере, трудоустройстве, произошедших за последние 10 лет. Это все в поддержку того тезиса, что Беларусь действительно стала другой, это объективный факт, а не публицистическая фраза.

Другое дело, что авторитарный режим хочет продолжать держать это общество в неволе силой, завернуть фарш обратно, загнать обратно пасту в тюбик. Но исторический опыт, историческая статистика не на стороне режима, так как история показывает, что власть, которая настолько сильно не совпадает с обществом, в долгосрочной перспективе не имеет шансов на победу.

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