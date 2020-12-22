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ЧВК «Вагнера» терпит разгром за разгромом

  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 22.12.2020, 13:23
  • 6,950
ЧВК «Вагнера» терпит разгром за разгромом
иллюстрационное фото

Российские наемники снова показали свою неэффективность.

На протяжении достаточно долгого времени российская ЧВК "Вагнер" обладала полумифической репутацией некой всесильной группы наемников, способной решать задачи РФ в любой точке земного шара. Однако, по мере того, как ареал присутствия данной ЧВК расширялся, а информации о ней в открытом доступе становилось все больше, мифическая репутация о ее всесильности стала равносильно все больше и больше развеиваться. На сегодняшний день известно, что практически на всех плацдармах активной деятельности ЧВК "Вагнер" не играла решающей роли в переломе ситуации в пользу той стороны, которая обратилась к России за предоставлением помощи.

Например, в Сирии российская частная военная компания не смогла изменить ситуацию в пользу Башара Асада в борьбе с повстанческими отрядами, пока в 2015 году в гражданскую войну официально не вмешались ВС РФ. Благодаря этому вмешательству, подразделения ЧВК "Вагнер" стали получать имеющиеся на вооружении регулярных войск РФ технику и вооружение, ранее не доступные, тем самым повысив свою эффективность. Однако, этого недостаточно для того, чтобы ЧВК быть способной самостоятельно выполнять боевые задачи наступательного характера. Но, как только между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу возникло недопонимание, "вагнеровцы" тут же лишились тяжелой техники и были отправлены на убой под Дейр ез-Зор, где их аннигилировали ударные вертолеты США.

В Ливии ЧВК "Вагнер" оказывали всестороннюю поддержку режиму Халифы Хафтара, но кардинального перелома в ситуацию на ливийской арене боевых действий они не смогли привнести и даже более того, при их участии было полностью провалено наступление на Триполи. Фактически, точно также, как в Сирии, в районе Идлиба, в Ливии хваленная ЧВК "Вагнер" сломалась об турецкий фактор. Аналогичная ситуация складывается у российских наемников и в Мозамбике, где они оказались совершенно не приспособленными к ведению партизанской войны "из кустов".

А последним провалом российских наемников стало поражение в боях в Центральноафриканской республике, где повстанцы захватили административный центр префектуры Лобай — город Мбайки. В ходе недавних боев были полностью разгромлены отряды ВС ЦАР, а вместе с ними и подразделение ЧВК "Вагнер". Сейчас в ЦАР из России перебрасываются дополнительные силы и средства, но насколько это будет эффективным решением поставленных задач, уверен, очень скоро узнаем.

Между тем, Россия продолжает прибегать к услугам ЧВК "Вагнер" даже в тех регионах, где ее присутствие является официальным, как в Сирии. Во многом, это обусловлено тем, что гибель "вагнеровца" намного проще проигнорировать в официальной статистике, нежели рядового военнослужащего, а тем более, офицера ВС РФ.

К тому же, безымянного рязанского парня, отправившегося в далекие "сакральные" земли отрабатывать ипотеку и просроченный кредит за холодильник "Ока", всегда, в случае его гибели, можно отнести к "пропавшему без вести", тем самым оставив вдову и сирот без полагающихся выплат. Вот такой он, реальный профит – нет статистики, нет выплат, одна сплошная экономия!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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