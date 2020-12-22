ЧВК «Вагнера» терпит разгром за разгромом Александр Коваленко, sprotyv.info

22.12.2020, 13:23

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иллюстрационное фото

Российские наемники снова показали свою неэффективность.

На протяжении достаточно долгого времени российская ЧВК "Вагнер" обладала полумифической репутацией некой всесильной группы наемников, способной решать задачи РФ в любой точке земного шара. Однако, по мере того, как ареал присутствия данной ЧВК расширялся, а информации о ней в открытом доступе становилось все больше, мифическая репутация о ее всесильности стала равносильно все больше и больше развеиваться. На сегодняшний день известно, что практически на всех плацдармах активной деятельности ЧВК "Вагнер" не играла решающей роли в переломе ситуации в пользу той стороны, которая обратилась к России за предоставлением помощи.

Например, в Сирии российская частная военная компания не смогла изменить ситуацию в пользу Башара Асада в борьбе с повстанческими отрядами, пока в 2015 году в гражданскую войну официально не вмешались ВС РФ. Благодаря этому вмешательству, подразделения ЧВК "Вагнер" стали получать имеющиеся на вооружении регулярных войск РФ технику и вооружение, ранее не доступные, тем самым повысив свою эффективность. Однако, этого недостаточно для того, чтобы ЧВК быть способной самостоятельно выполнять боевые задачи наступательного характера. Но, как только между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу возникло недопонимание, "вагнеровцы" тут же лишились тяжелой техники и были отправлены на убой под Дейр ез-Зор, где их аннигилировали ударные вертолеты США.

В Ливии ЧВК "Вагнер" оказывали всестороннюю поддержку режиму Халифы Хафтара, но кардинального перелома в ситуацию на ливийской арене боевых действий они не смогли привнести и даже более того, при их участии было полностью провалено наступление на Триполи. Фактически, точно также, как в Сирии, в районе Идлиба, в Ливии хваленная ЧВК "Вагнер" сломалась об турецкий фактор. Аналогичная ситуация складывается у российских наемников и в Мозамбике, где они оказались совершенно не приспособленными к ведению партизанской войны "из кустов".

А последним провалом российских наемников стало поражение в боях в Центральноафриканской республике, где повстанцы захватили административный центр префектуры Лобай — город Мбайки. В ходе недавних боев были полностью разгромлены отряды ВС ЦАР, а вместе с ними и подразделение ЧВК "Вагнер". Сейчас в ЦАР из России перебрасываются дополнительные силы и средства, но насколько это будет эффективным решением поставленных задач, уверен, очень скоро узнаем.

Между тем, Россия продолжает прибегать к услугам ЧВК "Вагнер" даже в тех регионах, где ее присутствие является официальным, как в Сирии. Во многом, это обусловлено тем, что гибель "вагнеровца" намного проще проигнорировать в официальной статистике, нежели рядового военнослужащего, а тем более, офицера ВС РФ.

К тому же, безымянного рязанского парня, отправившегося в далекие "сакральные" земли отрабатывать ипотеку и просроченный кредит за холодильник "Ока", всегда, в случае его гибели, можно отнести к "пропавшему без вести", тем самым оставив вдову и сирот без полагающихся выплат. Вот такой он, реальный профит – нет статистики, нет выплат, одна сплошная экономия!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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