Женское лицо перемен в Беларуси 22.12.2020, 13:25

2,255

Англичанка, которая поддерживает белорусов более 30 лет, рассказала о своем проекте.

Элисон Кэмерон недавно связалась с BEARR, чтобы предложить свои услуги в качестве волонтера, возобновив контакты, уходящие в прошлое на десятилетия. Большую часть этого времени она была связана с Беларусью. Мы попросили ее рассказать нам о своем последнем проекте:

«В этом году исполняется 30 лет моей связи с Беларусью, которая пережила бури как политические, так и личные, включая мой изменивший жизнь опыт посттравматического стрессового расстройства, следствие моей работы там.

В Беларуси снова дуют ветры перемен. Я не буду здесь останавливаться на протестах, арестах и репрессиях, а скорее на том, что я вижу позитивным в нынешний период политических потрясений – на изменении того, как женщины воспринимаются в белорусском обществе, как они видят себя.

Тридцать лет назад меня поразило, как женщины начали брать на себя инициативу в поиске решений своих собственных проблем. Это было всего через четыре года после Чернобыля. Они создавали группы самопомощи, такие как матери детей с онкологическими заболеваниями и матери детей-инвалидов.

Чем больше я узнавал жизнерадостных и способных людей Беларуси, тем больше меня беспокоили некоторые благонамеренные инициативы, которые изображали народ Беларуси как жертв Чернобыля. У меня были некоторые опасения по поводу праздников, организованных благотворительными организациями для «детей Чернобыля», например. Те, у кого есть деньги и, следовательно, власть, по-видимому, имеют право принимать решения относительно того, что лучше для получателей, которые чувствуют себя обязанными продемонстрировать свою благодарность и не могут выразить какие-либо соображения, которые они могли бы иметь.

Я преисполнена решимости дать молодым людям возможность встречаться, несмотря на культурные и географические различия, но считаю, что это должно быть на равных, а не как жертвы.

Благодаря случайной встрече в самолете в начале 1990-х годов между гематологом из Абердина и тогдашним председателем BEARR леди Джиллиан (Джилл) Брайтуайт, я обнаружила в BEARR группу единомышленников, которые разделяли мою убеждённость в том, что ключ к будущему для новых независимых государств бывшего СССР лежит в раскрытии значительного человеческого капитала, который существовал внутри населения. Я рада, что BEARR продолжает сотрудничать с организациями, которые способствуют улучшению здоровья и социального обеспечения в Беларуси, и поддерживает женщин-первопроходцев, таких как Анна Гарчакова, директор Белорусского детского хосписа в Минске.

В начале 1990-х годов я присутствовала на Международной женской конференции в Беларуси. Это был радостный, вдохновляющий и уникальный опыт. Идею провести женскую конференцию они получили от нас, а потом создали свою версию, а не копирку нашей, с уникальным белорусским характером. Есть такая сила в этом, когда “эксперты” отступают.

Из своего многолетнего опыта я знала, что женщины будут играть ключевую роль в любых социальных изменениях в Беларуси. Отчасти это произошло почти по умолчанию, из-за патриархального характера Белорусского общества и преобладающего представления о том, что женщины непригодны для политики.

Первоначально в постсоветском обществе женщины обычно рассматривались как второстепенные роли. Однако со временем ситуация изменилась. Женщины все чаще заявляют о себе как о самостоятельных активистах и мобилизуются не только в политическом протесте, но и вокруг таких женских проблем, как неравенство и насилие в семье, а также бросают вызов патриархальным стереотипам.

Что касается меня, то через тридцать лет после моего первого визита в Беларусь я снова оказалась в центре перемен внутри страны. Я сотрудничаю с группой белорусских женщин, которые объединили свои усилия для создания белорусского женского фонда. Мы собираем истории тех женщин, которые подверглись преследованиям и репрессиям из-за своих политических взглядов. Некоторые извинились за свои «ничем не примечательные» истории. Они привыкли к травмам. Их нужно видеть и слышать. В краткосрочной перспективе им нужна чрезвычайная помощь, а в долгосрочной – помощь в создании женского общественного движения, выходящего из волнений, в развитии потенциала и обеспечении долговременной роли женщин как ключевых фигур влияния в новой Беларуси.

Это движение должно быть достаточно устойчивым, чтобы преодолеть этот период неопределенности. Впереди неопределенные времена, но я твердо верю, что из хаоса появляется возможность. Это действительно революция, революция с женским лицом, со «своими красками, своими запахами, своим освещением и своей гаммой чувств, своими собственными словами. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом.» (Неженственное Лицо войны, Светлана Алексиевич 2017)

Я горжусь тем, что являюсь частью этого».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».