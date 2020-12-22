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82-летняя пенсионерка - судье: Бело-красно-белый - это родной флаг

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  • 22.12.2020, 13:31
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82-летняя пенсионерка - судье: Бело-красно-белый - это родной флаг

Как в суде Центрального района рассматривалось дело Софии Минько 1939 года рождения.

Сегодня в суде Центрального района рассматривалось дело Софии Минько 1939 года рождения. Она была задержана во время марша пенсионеров 7 декабря и в связи с «умышленным выражением общественно-политических настроений» обвинялась по части 1 статьи 23.34. Цитаты из зала суда публикует «Онлайнер».

Гражданство Республики Беларусь? — начал процесс судья Дмитрий Карсюк.

— Обязательно.

Образование?

— 10.

Семья?

— Внук, дочка и зять. Дед умер 10 лет назад.

— Размер пенсии?

— Около 450 рублей.

— Вам разъясняются права…

— Нет у нас прав никаких.

Судья не обратил внимания и закончил вступительную речь.

— Имеются ли у вас ходатайства?

— Что это такое?

— Какие-то просьбы к суду?

— Ой… Что у вас просить? Я считаю, что не-ви-нов-на ни в чем.

Из официального протокола: 7 декабря София Николаевна Минько с 13:00 до 13:15 «умышленно нарушила установленный порядок проведения уличного шествия, принимала активное участие в несанкционированном организованном массовом движении группы граждан в количестве 50 человек по пешеходной части улиц и проспекта Независимости без разрешения Мингорисполкома с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений». Минько двигалась с участниками шествия и держала в руках бело-красно-белый флаг.

— Понятно?

— Я все поняла. Я шла одна. Несла флаг в руках — где мне его было деть? Не было никакой колонны. Я не отрицаю, что шла. От Круглой площади на 40-й автобус.

— Для чего у вас был флаг?

— Потому что это родной флаг. Это мой личный протест против произвола.

— Вы согласны с тем, что хотели выразить свои общественно-политические настроения?

— Да, да! Шла я одна.

— Осуществляли ли вы какие-нибудь действия для того, чтобы получить разрешение на свой протест?

— Где? Какое? Посмотрите на мой возраст. Что еще дополнить? Я не боюсь.

Со стороны свидетелей выступил сотрудник милиции «Александр Александрович». По скайпу он подтвердил, что Минько двигалась в группе. Из 50 человек задержали 5, «сколько успели...».

Судья Карсюк, рассмотрев дело, постановил — признать Минько виновной и подвергнуть административному взысканию в виде 10 б. в., или 270 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Минском городском суде в течение 10 суток.

— Понятна суть решения?

— Раз вы вынесли, то что тут понимать…

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