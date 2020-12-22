Медики объяснили, как по кашлю определить наличие коронавируса 2 22.12.2020, 13:31

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Назван важный симптом, который отличает COVID-19 от простуды, аллергии и астмы.

Врачи рассказали, какие особенности во время кашля могут указывать на наличие коронавируса. В таком случае лучше не заниматься самолечением и пройти обследование, пишет lenta.ua.

Эксперт Нейт Фавини указал, что при COVID-19 у пациентов всегда наблюдается сухой кашель, выделения мокроты не происходит. Даже если подозрение на коронавирус не возникали на фоне отсутствия других симптомов, лучше пройти обследование в больнице.

Доктор Сара Нараян из Emerson напомнила, что сухой кашель может давать о себе знать и при других проблемах, среди таковых аллергия, ГЭРБ и астма. При последней среди отличительных черт можно выделить хрипы, у людей с коронавирусом те почти не встречаются.

Во время аллергии обычно имеются сопутствующие проявления, включая зуд и отечность. Но в таком случае симптом пропадает на фоне приема антигистаминных препаратов.

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