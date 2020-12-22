закрыть
22 декабря 2020, вторник, 16:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении

3
  • 22.12.2020, 13:51
  • 4,745
Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении
Павел Пивоваров

Люди вышли к зданиям ФСБ в Иркутске и Омске.

22 декабря в Иркутске и Омске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального – после публикации им расследования о предполагаемом участии ФСБ в его отравлении.

Активисты вышли с плакатами к зданию местного отделения службы безопасности. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил один из пикетчиков Захар Сарапулов.

Пикет после расследования отравления Навального у здания ФСБ в Иркутске

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов и его сотрудник Захар Сарапулов по очереди выходили к зданию ФСБ с плакатами "А у вас в ФСБ все такие?" и "Мы от них борьбы с терроризмом ждали, а они трусы стирают". "Мы требуем признать ФСБ террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", – прокомментировал акцию Захар Сарапулов.

По его словам, после первого пикета у здания ФСБ поставили сотрудника, который сфотографировал активистов.

В Омске одиночный пикет возле управления ФСБ по области устроил Павел Пивоваров.

На плакате с надписью "федеральная стирка белья" он нарисовал трусы и разместил QR-код, ведущий на новое расследование политика о его отравлении. "Я выхожу с пикетом... выразить неуважение и свое презрение к этой своре преступников, называющих себя властью", – заявил пикетчик.

Павел Пивоваров
Павел Пивоваров
Павел Пивоваров

Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина