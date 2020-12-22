Сибирь вышла на акции после публикации Навального об отравлении 3 22.12.2020, 13:51

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Павел Пивоваров

Люди вышли к зданиям ФСБ в Иркутске и Омске.

22 декабря в Иркутске и Омске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального – после публикации им расследования о предполагаемом участии ФСБ в его отравлении.

Активисты вышли с плакатами к зданию местного отделения службы безопасности. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил один из пикетчиков Захар Сарапулов.

Пикет после расследования отравления Навального у здания ФСБ в Иркутске

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов и его сотрудник Захар Сарапулов по очереди выходили к зданию ФСБ с плакатами "А у вас в ФСБ все такие?" и "Мы от них борьбы с терроризмом ждали, а они трусы стирают". "Мы требуем признать ФСБ террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", – прокомментировал акцию Захар Сарапулов.

По его словам, после первого пикета у здания ФСБ поставили сотрудника, который сфотографировал активистов.

В Омске одиночный пикет возле управления ФСБ по области устроил Павел Пивоваров.

На плакате с надписью "федеральная стирка белья" он нарисовал трусы и разместил QR-код, ведущий на новое расследование политика о его отравлении. "Я выхожу с пикетом... выразить неуважение и свое презрение к этой своре преступников, называющих себя властью", – заявил пикетчик.

Павел Пивоваров

Павел Пивоваров

Павел Пивоваров

Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.

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